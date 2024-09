FUDBALSKA DISERTACIJA NIKOLE DRINČIĆA: Pravi čudo na Čairu, a pobeđuje i bez golmana, sa devetoricom u polju

FUDBALSKI klub Radnički iz Niša odigrao je protiv Spartaka jednu od najneverovatnijih utakmica u srpskom fudbalu. Nišlije su meč završile sa devetoricom u polju, a da pritom nisu dobile crveni karton.

FOTO: A. Ilić

Počeo je duel klubova koje krasi prijateljstvo navijača (Meraklija i Marinaca) odlično po Nišlije, koji su nakon četiri meseca ponovo zaigrali u svom domu, na Čairu.

Trivante Stjuart je postigao dva brza gola, jedan sa penala, a jedan iz igre, čekali su ga navijači, stručni štab i saigrači, ali je proradio tačno kada je to bilo najpotrebnije. Sve je do poluvremena išlo idealno po Radnički. Posle se ipak pokazalo da je ona krilatica "2:0 može biti najopasniji rezultat" ispravna...

Morao je da napravi Nikola Drinčić dve promene na poluvremenu. Povredio je Jovan Nišić primicač, zamenio ga je Milorad Stajić, dok je defanzivca Andreju Stojanovića preventivno zamenio zbog žutog kartona.

FOTO: A. Ilić

Ilija Babić je u 57. minutu smanjio zaostatak na asistenciju Voje Ubiparipa.

Nije želeo da kalkuliše strateg Nišlija, te je uprkos vođstvu u 53. minutu ubacio Vanju Ilića na teren, u 66. napravio je i duplu izmenu, Pavle Ivelja i Ibrahim Tanko ušli su u igru.

Malo ko je mogao da očekuje da će u naredna četiri minuta uslediti šok. Strahinja Manojlović je doživeo distorziju zgloba, nakon desetominutnog prekida i ukazivanja pomoći nije mogao da nastavi meč, te je kolima hitne pomoći odvežen u obližnji klinički centar.

FOTO: A. Ilić

Prava na izmenu nije bilo. Ostao je Radnički sa devetoricom igrača, jer je na gol liniju stao Radivoj Bosić, ofanzivni vezista dres je zamenio rukavicama, a mora se priznati da se u novoj ulozi odlično snašao, sa nekoliko sjajnih intervencija na kojima bi mu zavideli i najbolji srpski golmani.

Postavio je odlično odbranu do kraja Nikola Drinčić, te je 20 minuta do kraja hrabra devetorka Nišlija, uprkos tome što je kapitulirala u 82. minutu kada je Vojo Ubiparip zatresao mrežu, došla do pobede.

Pokazalo se da su izmene bile sjajne, Pavle Ivelja koji je u igru ušao u drugom poluvremenu postavio je konačni rezultat 3:2 na opšte oduševljenje navijača.

FOTO: A. Ilić

Radnički je trenutno petoplasirani tim srpskog prvenstva sa utakmicom manje, dok treba istaći da je četa Nikole Drinčića dobila meč koji niški fudbal do sada nije imao priliku da vidi. Nakon osam odigranih kola Nišlije imaju 15 bodova, koliko su prošle sezone imali nakon 18 odigranih mečeva. Sada više i ne zvuče tako iluzorno reči trenera "Reala sa Nišave" da Radnički vidi kao tim koji će se boriti za mesto u Evropi, jer ko pobedi ovakav "ludi" meč, za njega krajnje granice ne postoje...

Sve u svemu, Drinčić je u debitantskoj sezoni na klupi jednog superligaškgo kluba dokazao da je pred njim velika karijera, a da Nišlije treba da urade sve što mogu kako bi ga što duže zadržali na klupi.

