DANAS JE TAJ DAN! Partizan i Crvena zvezda u 174. večitom derbiju oči u oči

Fudbaleri Partizana dočekuju večeras od 19 sati Crvenu zvezdu u 174. večitom derbiju.

Foto: FK Partizan

Preciznije, trebalo bi, s obzirom na to da su huligani uništili deo terena u Humskoj i konačnu odluku o odigravanju meča doneće tokom prepodneva komisija Fudbalskog saveza Srbije.

Trener Partizana Aleksandar Stanojević u najavi derbija rekao je da je ekipa maksimalno fokusirana i da je dobro reagovala nakon poraza od OFK Beograda u prošlom kolu.

- Maksimalno smo fokusirani u poslednjih nedelju dana. Znamo šta je derbi, svima je jasno, razmišljamo šta će se desiti, pobeda može sve da preokrene - rekao je Stanojević na konferenciji za medije.

Zvezdin trener Vladan Milojević istakao je da ima kadrovskih problema posle povrede Ognjena Mimovića na utakmici Lige šampiona protiv Benfike.

- Do samog početka utakmice neću doneti odluku koji ću tim izvesti na derbi. To je moj posao, sastavni deo fudbala. Mimović se povredio, neće dugo odsustvovati sa terena, radio je dobro, ali to se dešava u fudbalu. Imamo dosta igrača različitog profila, jedna odluka povlači drugu odluku. Dešavaju se stvari koje ne možete da predvidite - poručio je Milojević.

