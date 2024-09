ŠAMAR HRVATIMA ZVONI EVROPOM! Oglasili se iz Bajerna posle istorijske sramote Dinama, a u "lijepoj njihovoj"...

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su na svom terenu Dinamo iz Zagreba 9:2.

Četiri gola za Bajern postigao je Hari Kejn, od čega tri iz jedanaesteraca u 19, 73. i 78. minutu, a iz igre bio je strelac u 57. minutu. Kejn je tako sa 33 gola postao najbolji strelac među engleskim fudbalerima u Ligi šampiona, a iza njega ostao je Vejn Runi sa 30.

Nakon utakmice Kejn je izgovorio iznenađujuće reči koje govore o surovosti ekipe iz Minhena i njenog novog trenera Vensana Kompanija.

- Hteli smo da uđemo jako i mislim da smo to uspeli. Od početka do kraja, osim ovih pet minuta početkom drugog dela, bili smo dobri i uverljivi. Hteli smo da nastavimo sa dobrom formom, a ovaj rezultat to potvrđuje. Trener je rekao da budemo nemilosrdni. Prvi, drugi, treći, četvrti, išlo je kao na traci. Došli smo do devet, hteli smo 10. i 11. gol, moramo tako da nastavimo - rekao je Kejn.

A hrvatski mediji su na razne načine videli poraz Dinama.

- Najteži poraz Dinama u povijesti - naslov je portala Index.hr

- Debakl i najteži evropski poraz “modrih”! Nemilosrdni Bavarci zabili devet - izvestio je 24.sata.hr.

- Dinamo je primio devet golova! Katastrofa u Minhenu, hrvatski prvak potučen do nogu - naslov je na portalu “Večernji.hr”, dok drugi glasi:

- Igrači Dinama su igrali fudbal kao amateri na terminu, ovo nema veze sa Bajernom.

- Katastrofa Dinama u Minhenu: Bajern demolirao Modre, zabio im čak devet komada, najviše u istoriji Lige prvaka - naslov je na portalu “Slobodna Dalmacija”.

Sve u svemu, Evropa se smeje vaterpolo debaklu Dinama u Minhenu...

