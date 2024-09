SRBIN ŠOKIRAO RUSE! Saša Ilić: Ja nisam vrhunski trener! A nisam ni u Top 15 FK Partizan

Saša Ilić je uvećao koloniju srpskih trenera u Rusiji. Strateg je ekipe Pari NN, iz Nižnjeg Novgoroda, i upravo je prilično iznenadio rusku sportsku javnost.

"Novosti" vam prenose pojedine delova iz njegovog razgovora sa Olegom Lisenkom, novinarom ruskog portala "Šampionat":

Klupski ste rekorder po odigranim utakmicama (874). Da li se osećate kao legenda Partizana?

- Ako govorimo o brojkama, onda da, odigrao sam najviše mečeva za klub. Postigao sam i dosta golova. Dok sam igrao za Partizan, osvojili smo 11 trofeja i veoma sam ponosan na njih. Dakle, ako se držite statistike, onda da, ja sam legenda. Ali, ako me uporedite sa drugim igračima, ja nisam u vrhu. Mislim da nisam ni među prvih 15.

Ma, dajte! Pa, ko onda čini tih 15 najboljih?

- Za mene je najbolji igrač Partizana svih vremena Momčilo Vukotić. Napustio nas je pre tri godine. Zatim: Peđa Mijatović, koji je posle zablistao u Real Madridu i da gol u finalu Lige šampiona. Od nove generacije navešću sad samo neke, recimo Vlahovića, Živkovića, Lukića, Pavlovića... Mnogi igrači Partizana potom su nastupali u vrhunskim klubovima - Real Madridu, Barseloni, Mančester junajtedu. Ovo sam samo nekoliko njih naveo. A ako bih nabrajao sve legende kluba od osnivanja, tek ćemo sutra završiti ovaj intervju.

Top 3 fudbalera protiv kojih je Saša Ilić igrao

- Kada sam bio u Partizanu, takmičili smo se u Ligi šampiona sa "galaktikosima" iz Real Madrida: Zidan, Roberto Karlos, Bekam... U Španiji sam igrao protiv Mesija i Ronaldinja. Nekoliko puta sam igrao protiv Bajerna i Intera. Lično mi je bilo najteže sa Mesijem. Ako već treba da biram tri anjbolja, to bi bili Mesi, Zidan i Ronaldinjo.

Koliko se Mesi promenio tokom ovih 20 godina?

- Znate, on je "rođen da bude najbolji na svetu." Sve što Mesi radi na terenu je jednostavno briljantno. Za mene je jedan od najboljih fudbalera u istoriji.

"Nisam vrhunski trener!"

Imajući u vidu da je spasao Pari NN ispadanja u svega nekoliko nedelja završnice poslednje sezone, kada je i stigao da "proba nemoguće", upitan je "Zar nije bilo previše rizično za vašu reputaciju da prihvatite tim koji je bio pred ispadanjem u niži rang?"

Odgovorio je ovako:

- Da, znali smo moji saradnici i ja da postoji rizik od ispadanja u drugu ligu. Ali, ja volim izazove. Kada su me pozvali u Atromitos, bio je to klub koji je na dnu. Probali smo. To vam je fudbalski život: nikad se ne zna šta će se dogoditi sutra. Ja nisam vrhunski trener koji može da bira koga želi da trenira. Moj rad zavisi od ponuda: nekad su dobre, nekad lošije. To je moj život i moja vizija trenerske profesije. Naravno, rizikujete prihvatanjem tima na dnu tabele. Mnogo je lakše sedeti kod kuće na kauču i reći "O, kako sam kul trener!". Bio sam fudbaler više od 25 godina, igrao do 42. godine i odmah prešao na trenerski posao. Veoma mi je važno da stalno radim i učim svaki dan i od svih. A i vrhunski treneri imaju neuspeha. Upečatljiv primer je Klaudio Ranijeri. On je 2017. sa Lesterom uzeo senzacionalnu titulu u Premijer ligi, a šest meseci kasnije dobio je otkaz. Ali, niko neće reći da je Ranijeri postao loš trener, jer je on jedan od najboljih u istoriji. No, to se dešava, to vam je život - istakao je, između ostalog, Saša Ilić u opširnom intervjuu za "Šampionat".

Ruska Premijer lige - tabela

Na tabeli Premijer lige Rusije vodi šampion Zenit sa pet pobeda i dva remija, a uz 17 osvojenih bodova ima i +17 gol-razliku (18:1).

Krasnodar i Lokomotiva dele drugo mesto sa po 15 bodova, a Spartak Dejana Stankovića je četvrti sa 14 bodova i gol-razlikom 10:3.

CSKA iz Moskve, koji vodi Marko Nikolić, je na deobi petog mesta sa 13 bodova, Ilićev Pari NN je jedanaesti, sa šest bodova.

Podsetimo, letos je titulu u Rusiji šesti put u nizu (na neverovatan, dramatičan način - u poslednjem kolu) osvojio Zenit, dok je sa sedam bodova zaostatka Spartak bio peti. Između šampiona i kluba koji je preuzeo Dejan Stanković, prvenstvo su završili drugoplasirani Krasnodar sa 56 bodova, Dinamo Moskva koji je imao isto toliko, te Lokomotiva Moskva sa 53.

