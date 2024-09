"SRBIJA JE EKIPA KOJA SE TEŠKO POBEĐUJE": Selektor Španije pred meč sa "orlovima"

Selektor fudbalske repreyentacije Španije, Luis de la Fuente govorio je pred predstojeće mečeve Lige nacija, koji njegov tim igra protiv Srbije i Švajcarske.

- Isti sam kao i ranije. Još uvek živim istim životom, iako je sada veliki pritisak medija ogroman - rekao je De la Fuente kako je rekao z ašpansku radio stanicu "Noć".

Španski stručnjak ističe da je njegov tim spremna za nove sportske izazove.

- U to grupi su ekipe koje su navikle da postižu dobre rezultate i da pobeđuju. Želimo da ostanemo na visokom nivou kao i do sada, a logično je da su i ciljevi dosta visoki. Spremni smo za to - rekao je De la Fuente.

Takmičenje u Ligi nacija Španija započinje gostovanjem Srbiji, 5. septembra u Beogradu, potom joj sledi duel sa Švajcarskom, a u ovoj grupi čeka je i ekipa Danske.

- To su ekipe koje su bile na evropskim takmičenjima i koje je bilo veoma teško pobediti - rekao je De la Fuente.

