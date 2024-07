MILOJEVIĆ UZBUĐEN UPRKOS PORAZU: "Jedva čekam da istrčimo na teren u Superligi"

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od argentinskog Taljaresa 1:0, a šef stručnog štaba crveno-belih Vladan Milojević izneo je utiske ovog meča, ali i najavio početak domaćeg šampionata.

Rekao je Milojević na početku da su na ovom meču izvukli dosta pouka.

- Iza nas je interesantan meč, s obzirom na činjenicu da smo ga odigrali poslednji dan pred polazak za Beograd. Igrali smo protiv ekipe koja ima apsolutno drugačiji stil igre, dolazi sa drugog kontinenta. U pripremi meča smo očekivali tvrdu igru, jake duele, dosta prekida, međutim ono što je dobro i pozitivno jeste da smo izvukli dosta pouka iz ove utakmice, koje će nam značiti u nastavku. Bez obzira na rezultat, ono što je bitno jeste da sve utakmice koje smo odigrali u Rusiji, mladim igračima mnogo znače, po prvi put se susreću sa takvim intenzitetima, gde moraju brzo da reaguju. Nama će svakako ove utakmice dati punu sliku, a i pre ovog turnira dosta stvari nam je već bilo jasno, tako da hoćemo da napravimo sistem i da zadržimo kontinuitet igre u toku 90 minuta - istakao je Vladan Milojević.

Dotakao se iskusni trener i mladih igrača.

- Oni jako dobro rade. Mislim da Crvena zvezda u ovom trenutku ima dosta mladih igrača i dosta igrača koji su došli takođe, treba se navići na ovaj sistem i igru u Crvenoj zvezdi. Ono što je dobro jeste da imamo i iskusnije fudbalere, koji dobro rade, vredni su, a ovakve utakmcie mogu samo da nam pomognu, pogotovo njima da stiču iskustvo. Kada počne prvenstvo i pritisak rezultata, biće publika, pritisak jvnosti, to su neke stvari koje postepeno treba da shvate, da igraju u velikom klubu i da moraju to da nose. Mislim da oni to imaju u svom karakteru. Kao trener pokušavam sa stručnim štabom uvek da im to dočaram i na treningu, ali utakmice protiv Sočija, Zenita i Taljaresa treba da osete, da vide kako je kad je tvrdo, šta je takmičarska utakmica. Treba da se takmičimo kroz igru i uživanje u fudbalu, a nije lako povezati te dve stvari - poručio je Milojević.

Dodao je i da su uslovi u Rusiji bili fantastični kao i da je bila velika čast biti na turneji.

- Ovde nam je bilo izuzetno dobro, zahvaljujem se domaćinima, imali smo fenomenalne uslove. Nije bilo lako, posle Zlatibora nastavili smo rad u Rusiji, dosta igrača nam se priključilo tek u drugom delu. Imamo disbalans neke fizičke pripreme kod pojedinih igrača, ali takav je kalendar. Sa jedne strane igrači moraju da dobiju mentalni i fizički odmor, a opet sa druge strane moraju da nadoknade propušteno, jer je sve ovo baza za dalje takmičenje i dugu sezonu koja nas očekuje - porčio je trener crveno-belih.

Na kraju je istakao da jedva čeka da počne sezona i da istrče pred navijače.

- Iščekujemo prvu utakmicu, za nas su treninzi naporni, radimo svaki dan, a sve sa ciljem da budemo što spremniji. Prijateljske utakmice su jedno, za razliku od zvaničnih, kada počinje borba za bodove. Očekujem naše navijače da dođu u što većem broju, iako znam da su u toku godišnji odmori, treba podržati ovu ekipu. Preostaje nam da se malo odmorimo i jedva čekamo da ih vidimo u subotu na stadionu - zaključio je Vladan Milojević.

Crvena zvezda će prvi meč igrati protiv novajlije Jedinstva iz Uba.

