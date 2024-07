"OVAKVU ŠANSU NIKADA VIŠE NEĆE IMATI": Legendarni trener o porazu Done Vekić na Vimbldonu

Hrvatska teniserka,Dona Vekić izgubila je od italijanke Jasmine Paolini rezulttaom 2:1, po setovima 6:2, 4:6, 6:7 u neverovatnom meču polufinala Vimbldona i propustila prvo grend slem finale u karijeri.

Foto: Profimedia

Bio je to jedan od najuzbudljivijih i najdramatičnijih mečeva u ženskoj konkurenciji u istoriji. Tri sata su se dve sjajne teniserke borile poen po poen, a na kraju je Italijanka imala više sreće i izborila finale u maratonskom taj-brejku, u kojem će igrati protiv bolje iz meča Barbore Krejčikove i Elene Ribakine.

Legendarni hrvatski trener, Nikola Pilić rekao je da je Vekić propustila neverovatnu šansu koja se pruža samo jednom u životu. Imao je i komentar na poraz koji je diživela u polufinalu Vimbldona.

- Dona je morala da dobije ovaj meč u dva seta. Nije trebala da dozvoli da uđe u treći. U prvom je bila mnogo bolja, igrala odlično i dominirala je sve vreme. I u drugom setu je bila mnogo bolja od protivnice, imala je tri brejk lopte i do 4:4 se činilo da je samo pitanje vremena kada će Paolini pasti. I u trećem segmentu je imala ogromnu šansu. Uzela je tri brejka, bila je 2:0, a svojim servisima pri 3:2 i 4:3 morala je da potvrdi brejk i prelomi meč. Velika šteta jer više nikada neće imati ovu šansu - rekao je Pilić, kako piše portal "Indek".

Ovo je bilo najduže žensko polufinale u istoriji Vimbldona. Italijanka je imala mnogo manje posla do polufinala. Mislite li da je Kod Done Vekić presudio umor.

- O, ne. Ne bih to uopšte rekao. Imala je i 7:6 u taj-brejku. Tako da mislim da umor nije bio presudan. Na momente je igrala fantastično i mnogo ranije je morala da završi meč. Da biste oduzeli tri servisa protivniku, morate biti sveži. Samo ponekad nije bilo sreće, a to je bio ovaj put slučaj kod Done. U taj-brejku neke od njenih lopti su bile van za milimetar. Šteta, po meni je zaslužila da dobije ovaj meč i da se plasira u finale - rekao je Pilić.

BONUS VIDEO Nadal se priprema za Olimpijske igre - Pariz 2024

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.