KRISTIJANO RONALDO KAO LEBRON DŽEJMS: Još ovu želju da ispuni, pa ide u penziju

Broni Džejms će od sledeće sezone igrati sa ocem Lebronom u Lejkersima. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo ima isti plan - da zaigra sa sinom. Do tada za njega nema penzije.

Kristijano Junior trenira u Al Nasrovoj omladinskoj školi, tata planira da za dve godine, kada dečak napuni 16 i stekne uslove za seniorski fudbal, zaigraju zajedno.



- To je njegova prava motivacija, želi da odigra utakmicu sa sinom, zato ne odustaje. Da je u nekom drugom klubu, recimo Real Madridu, to bi bilo mnogo teže, ali u Al Nasru je to moguće. Nije nemoguće da zaigraju zajedno – izjavio je Mutu.Videćemo da li će i posle ovog postaviti neki novi cilj. Možda da sačeka i mlađeg sina, jer – zašto da ne?

