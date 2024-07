PARTIZAN PUSTIO U PRODAJU SEZONSKE ULAZNICE: Na jug za 6000, istok i zapad 11.000 dinara

SEZONSKE ulaznice fudbalskog kluba Partizan nalaze se u prodaji od juče. Klub iz Humske je kratkim saopštenjem obavestio javnost o tome da će najvernije pristalice moći u narednih skoro godinu dana da uđu na južnu tribini po ceni od 6000 dinara, dok je za istok potrebno izdvojiti 11.000 dinara, kao i za bočne delove zapada.

Foto: Printskrin Youtube/ FK Partizan Beograd

Centralni deo ove tribine košta 15.000 dinara.

- Nova fudbalska sezona je pred nama, a ujedno i nova energija za koju smo sigurni da nas nosi do zadatih ciljeva na sva tri fronta. Naša želja, rad i motivacija su tu, ali da bi cilj bio ispunjen do kraja, potrebna nam je podrška sa tribina! Vi, kao dvanaesti igrač na terenu, uz Aleksandra Stanojevića, daćete crno-belom timu baš tu neophodnu energiju i podstrek! Jer pobede se broje, samo kada je Humska puna! Zato, obezbedi svoju sezonsku ulaznicu na vreme i budi uz svoj tim već od prvih utakmica kod kuće! Ovog puta idemo do kraja, uz pune tribine - stoji u saopštenju Partizana.

Svi kupci sezonskih ulaznica za sezonu 2023/24 imaju pravo na popust od 30 odsto prilikom kupovine sezonske ulaznice za sezonu 2024/25. Za ostvarivanje popusta potrebno je doneti osnov popusta na uvid. Sa prošlogodišnjom sezonskom ulaznicom moguće je kupiti jednu sezonsku ulaznicu sa popustom.

Iz Humske je stiglo i pojašnjenje da će sezonska ulaznica važiti za sve utakmice Super lige Srbije i Kupa Srbije koje se igraju na stadionu Partizana, kao i za sve utakmice u evropskim takmičenjima koje se igraju u Humskoj.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.