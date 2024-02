NOVI SKANDAL U SVETU FUDBALA! Reporterka prijavila maskotu kluba za seksualno uznemiravanje

Žizel Kumpelm reporterka koja je izveštavala sa utakmice Internasionala i Gremija u nedelju (3:2), prijavila je masoktu domaće ekipe za seksualno uznemiravanje.

FOTO: AP

Novinarka tvrdi da ju je maskota Internasionala seksualno uznemiravala, sve vreme je gestikulirala ka njoj a na kraju i pokušala da je poljubi.

- Ja sam bila jedina žena na terenu. Bilo je i drugih novinara, ali samo je meni to radio. Prišao mi je i zagrlio me. I stajao je tu grleći me. Imao je masku na sebi, pritisnuo mi je glavu i napravio gest kao da me ljubi. Mogla sam da čujem zvuk poljupca i da osetim njegov znoj - ispričala je reporterka.

Klub je objavio da je policiji dostavio snimke i fotografije kako bi mogli da istraže ove tvrdnje, ali i da je zaposleni koji nosio kostim maskote u nedelju suspendovan dok traje istraga.

