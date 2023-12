IGOR DULJAJ POBEDIO ZVEZDU U DERBIJU, A ONDA... "Ovo ne znači da ja i dalje treba da budem u Partizanu!

PARTIZAN i Crvena zvezda sastali su se u prvenstvenom duelu, a čim je završen 171. večiti derbi Igor Duljaj, trener domaćih, na zanimljiv način je odgovorio na jedno od brojnih pitanja na konferenciji za štampu.

Foto: Printskrin/Arena sport

Podsetimo, Partizan je u vrlo interesantno utakmici pobedio Crvenu zvezdu i postao jesenji prvak Srbije u fudbalu.

Duljaj je nedugo zatim upitan da li mu je ovo bio najveći trijumf u karijeri, a ovako je odgovorio:

- Previše je kratka moja karijera, pa svaka pobeda protiv Crvene zvezde je velike. Klupa Partizana je izuzetno "teška". Može mnogo toga da vam donese, ali sa druge strane može mnogo toga da vam odnose. Legitimno je pravo da uvek klub traži trenera, što je normalno. I sad... Ja se nikad nisam obazirao na razne priče, "da li sam za Partizan" ili nisam. To što sam dobio, odnosno što je ekipa dobila Crvenu zvezdu, to ne znači da sam sad ja taj koji treba da i dalje bude u Partizanu zato što prva naredna loša utaimica i... vraćamo se opet na ono staro. U svakom slučaju, ono što je važno, to je da pošteno treba odraditi posao. Naravno da "dobar čovak" nije profesija. Imam neko iskustvo, nije veliko, ali uvek kada imam dileme, nije me sramota da konsultujem starije kolege koje su bile u Partizanu, da mi daju savet - otkrio je Duljaj.

