SIN LEGENDARNOG TRENERA SUROV: Ono što je rekao o selekciji Italije je ostavilo sve bez teksta

Fudbalska reprezentacija Italija neće braniti evropsku titulu pošto je poražena od Švacarske 2:0 u osmini finala Evropskog prvenstva u Nemačkoj, a sin legendarnog trenera Ivice Osima, Amar komentarisao je igru "azura".

On je na početku rekao da su Italijani odigrali katastrofalno prvenstvo.

- Evropa će dobiti novog šampiona jer je selekcija Italije, koja je branila titulu od pre tri godine, eliminisana od Švajcarske. "Azuri" su odigrali katastrofalno Evropsko prvenstvo i danas ih je Švajcarska sa 2:0 zasluženo savladala - istakao je Osim.

Osim je na autentičan način dalje prokomentarisao igru "azura".

- Italijane je lepo videti. Adidas dresovi, oni zelene za zagrevanje, sakoi Armani na kojima piše Italija pozadi, ali ih je tužno gledati. Mislim da to najbolje opisuje i današnju utakmicu i čitavo prvenstvo Italije. Realno, to je to - rekao je Osim.

Italija je ovim porazom "predala krunu", a Švajcarska će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Engleska-Slovačka.

