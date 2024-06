SRPSKI ZET TRN U OKU "ORLOVA"! Nije Olga Danilović jedina veza Jana Oblaka sa Srbijom

Najbolji fudbaleri Srbije igraju protiv Slovenije ovog četvrtka na "Alijanc areni" u Minhenu meč 2. kola Grupe C na Evropskom prvenstvu u fudbalu (15.00, RTS 1, Arena Premium 1).

Foto: EPA

Srbija je u prvom kolu poražena od Engleske sa 1:0, dok je Slovenija remizirala sa Danskom 1:1, pa je pobeda imperativ da bi se ostalo u igri za plasman u osminu finala.

Selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi najavio je povratak kapitena Dušana Tadića u startnih 11 i rekao da će biti dve izmene u odnosu na tim protiv Engleske, ali nije precizirao da li u te dve spada i izostanak povređenog Filipa Kostića koga menja Filip Mladenović.

Neće biti lako Srbima, jer će na golu Slovenije biti jedan od najboljih evropskih golmana u poslednjoj deceniji - dečko srpske teniserke Olge Danilović - Jan Oblak. Prethodnih meseci Jana smo upoznali kao srpskog zeta, a mnogi nisu znali da on pored slovenačkog ima i srpsko poreklo!

U opširnom intervjuu datom za jedan slovenački medij Oblak je govorio o svojoj majci koja je iz Republike Srpske, familiji koja i dalje živi tamo, ali i o očekivanjima od meča protiv Srbije na stadionu u Minhenu.

- To je to, odlična utakmica, siguran sam da su ljudi u obe zemlje, kao i navijači ovih reprezentacija u drugim zemljama bili veoma zadovoljni žrebom. Lokacija je takođe izuzetna i doprinosi tome - briljantan grad, stadion, blizu naših mesta. Tu svakako postoji neki lokalni rivalitet i biće izuzetno zanimljivo u tom pogledu, ali će to biti i izuzetno teška utakmica za nas. Srbija je svakako favorit, ali učinićemo sve da izvučemo nešto iz ovog meča, pre svega. Naravno, želim da pobedim. Srbija se tokom poraza od Engleske u drugom poluvremenu pokazala u veoma dobrom svetlu - znamo koliko su dobri, kakve igrače imaju, koliko će biti teško. Nismo zaboravili kako smo izgubili sa 4:1 u Beogradu i kako smo u prethodnoj Ligi nacija na svom terenu remizirali 2:2. Ali verujemo u sebe, uradićemo apsolutno sve, svako će odraditi svoj deo posla na najvišem mogućem nivou i nadam se da će ovo biti dovoljno za nešto veliko - rekao je Jan Oblak u intervjuu za "Ekipa24".

Foto: Profimedia, pritnsrkin Instagram

Jan je ispričao pojedine detalje o svom poreklu - odnosno o delu familije koji i dalje živi u Republici Srpskoj i koje često posećuje.

- Moja majka je iz Republike Srpske i tamo imam baku koju rado posećujem svake godine. Imam i rođake, ujake, tetke. To znači mnogo za mene. U Sloveniji imam porodicu po očevoj strani, u Republici Srpskoj porodicu po majci i ponosan sam na obe strane. U Škofjoj Loki sam živeo u naselju gde ima dosta ljudi poreklom iz drugih republika bivše Jugoslavije, i ovo je deo mene, za mene je to nešto normalno. Uvek sam sa istom radošću išao kod bake u Republiku Srpsku ili kod bake u Sloveniju - nikada mi nije bilo pitanje ko mi je ovde draži, za mene je sve moje i svejedno mi je - ispričao je Jan.

Često smo u prošlosti bili svedoci da neko ima srpsko ime i slovenačko prezime - ili obrnuto - dok je kod Jana Oblaka sve kristalno čisto. Po njegovom imenu ne biste mogli da naslutite srpsko poreklo.

- A i moja majka se prezivala Oblak i odlično govori slovenački. Zaista savršeno. Čak i kada sam bio dete, dok je ona radila u prodavnici, ljudi nisu videli gospođu Oblak kao nekoga ko je poreklom odnekud. Da budem jasan: ponosan sam što mi je otac Slovenac, a majka iz Republike Srpske - siguran sam i da je ovo dobar miks za sport. Znate, na slovenačkoj strani disciplina, takođe tvrdoglavost i rad. Na južnoj strani opuštenost koja mi možda spolja nije baš vidljiva (smeh), ali uveravam vas da je ipak prisutno. To je u meni i mnogo mi pomaže da na određene stranice gledam drugim očima. Mislim da mi – ako mogu tako da kažem – možemo da sagledamo neke stvari sa dve tačke gledišta i to je svakako velika prednost. Ova mešavina je odlična - zaključio je Jan Oblak.

BONUS VIDEO: Dragan Stojković Piksi izašao na trening Srbije nakon meča sa Engleskom

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.