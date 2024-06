TADIĆ UTUČEN OTKRIO HOLANĐANIMA! Evo zbog čega ga je selektor Srbije ostavio na klupi protiv Engleske

TEŠKO je Dušanu Tadiću pala odluka selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija da ga ostavi na klupi protiv Engleza.

Utučen je posle meča bio kapiten "orlova", koji nije navikao da iz tog položaja gleda meč nacionalnog tima.

- Teško sam prihvatio odluku da ne počnem meč. Pričao sam sa Misterom i teško sam prihvatio i to je normalno. Mislim da sam najbolji igrač ovog tima, kapiten sam, lider sam i mislim da je trebalo da počnem, ali poštujem odluku selektora. Mislim da bih pružio više da sam igrao svih 90, ali ako selektor kaže 30 – onda 30. Idemo dalje, nije bitan jedan pojedinac, bitno je da idemo dalje i da prođemo. To je jedino pravo merilo, imamo veliko zajedništvo i sve ćemo učiniti za to - rekao je Tadić odmah posle meča.

A nešto kasnije bio je detaljniji pred holandskim kolegama, kojima je praktično otkrio zbog čega ga je Piksi ostavio na klupi.

- Pozdrav, Eriče, nadam se da je sve u redu, prijatelju. Bio je deo taktike našeg tima da ne počnem utakmicu. Naravno, ja inače uvek igram. Selektor mi je objasnio da prvo želi da se odbranimo, a da ću zatim ući u igru kako bih probao da promenim utakmicu. Verovao je da ćemo sačuvati 0:0 dok ja ne uđem u igru. Mislim da je selektor već razmišljao o utakmici protiv Slovenije, odnosno da ako pobedimo taj meč, prolazimo grupnu fazu. Ja mislim da je bila sjajna prilika da pobedimo Englesku jer i pored toga što imaju sjajna imena u timu, oni su nam dali previše prostora - počeo je priču za holandski medij Dušan Tadić i dodao:

- Mogli smo da ih 'povredimo'. Da sam bio na terenu, mi bismo im stvorili više problema. Tako je kako je, moramo da poštujemo odluke. Idemo dalje - zaključio je Tadić holandskom novinaru koga odlično zna iz vremena provedenog u Ajaksu.

