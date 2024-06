"NISMO SE OSEĆALI PRIJATNO": Strahinja Pavlović o meču Srbija - Engleska, otkrio šta je igračima rekao Dragan Stojković

SRBIJA je poražena od Engleske u Gelzenkirhenu rezultatom 1:0, a defanzivac "orlova" Strahinja Pavlović analizirao je prvi meč na Evropskom prvenstvu.

Defanzivac je svestan da je loš početak koštao Srbiju.

- Ostaje žal zato što nismo izvukli makar bod, mislim da smo u drugom poluvremenu izgledali jako dobro i da samo držali loptu i pokušavali da napravimo nešto, ali je na kraju ostalo 1:0, koštalo nas je tih prvih dvadeset minuta, rekao je Pavlović i dodao

- Tako ispada na kraju ljudima sa strane, nismo se osećali prijatno tih 20-30 minuta bili su jači uzeli loptu bilo je teško izvlaziti na kraj sa njima, ali posle tog gola smo malo živnuli i bili smo bolji.

Otkrio je i šta je na poluvremenu rekao Dragan Stojković.

- U poluvremenu nam je rekao da sve što je video u prvom delu ništa ne valja, i da smo im poklonili mnogo respekta i dodao i da moramo u drugom jače, požrtvovanije i sa dosta hrabro sto što smo i uradili, a na kraju nam je čestitao. Šteat što nismo uspeli da izvučemo bar bod.

Nije imao ni sreće, jer ga je lopta zakačila kod gola i promenila smer.

- Nisam pogledao snimak, imam osećaj da me lopta zakačila i prebacila sve u našoj odnrani i stigla do Belingema. Očekivao sam da će u jednom periodu stati i da neće moći da drže loptu toliko i da napadaju prostor, ali i mi im to nismo dozvolili.

