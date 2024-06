NA SCENI NEKI NOVI "ĐAVOLI": Belgija, favorit grupe E, startuje na EP protiv Slovačke (18.00)

ZLATNA generacija Belgije nije uspela da se okiti nekim većim uspehom u drugoj deceniji 21. veka. Sada su na scenu stupili neki novi "crveni đavoli" pod vođstvom selektora Dominika Tedeska koji je palicu od Roberta Martineza preuzeo nakon Mundijala u Kataru. Na startu Evropskog prvenstva, prvi favorit za prolazak dalje u grupi E, igraće protiv Slovačke (18.00) i daće nam delimičan uvid u sposobnosti aktuelne generacije.

- Naravno, kada smo imali žreb, svi su govorili: "Vi ste favoriti i morate da prođete grupu" i mislim da je to, ako uzmemo u obzir sastave, tačno. Ali, fudbal se i dalje igra na terenu. Nažalost, ne samo na papiru ili na sreću ne na papiru. Video sam kako je Slovačka samo izgubila dve utakmice tokom kvalifikacija, i to dva puta protiv Portugalije, i bilo je 1:0 i 3:2. Mislim da ti rezultati daju pravu sliku njihovog tima - poručuje Dominik Tedesko, selektor Belgije.

Svestan da nema šta da izgubi, selektor Slovačke Frančesko Kalcona, veruje u podvig svog tima.

- Momci daju sve od sebe. Veoma sam zadovoljan timom koji sam doveo na EP. Svesni smo svojih ograničenja, ali oni su veoma voljni i otvoreni za moje predloge. Mnogo njih obično igra na različitim pozicijama u odnosu na ono što rade za reprezentaciju i to im je do sada bila najveća poteškoća. To što su mlađi igrači došli na pripreme sa istim mentalitetom kao stariji mi daju nadu - objašnjava Kalcona.

