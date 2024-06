"MI UVEK USPEMO DA NAPRAVIMO NEKU MAGIJU": Del Pjero o šansama Italije na EURO 2024

Najbolji strelac Juventusa svih vremena, Alesandro del Pjero smatra da njegova Italija može da odbrani titulu evropskog šampiona osvojenu pre četiri godine.

U razgovoru za "Sofaskor" otkrio je ko su njegovi favoriti na turniru u Nemačkoj.

- Italija je iznenadila svet pre četiri godine i osvojila Evropsko prvenstvo. A pre i posle toga nije se plasirala na Svetsko. To je malo ludo. I možda se nešto ludo dogodi i ovog leta. Druge ekipe su na papiru bolje, ali mi Italijani uvek izvučemo nešto posebno u ovakvim situacijama. Za mene su ipak favoriti Francuska, Engleska i Portugalija - rekao je Del Pjero.

Kada su u pitanju Hrvati, Del Pjero posebno ceni Luku Modrića:

- Hrvatska je država od četiri miliona ljudi, a imaju toliko kvalitetnih igrača, to je neverovatno! Luki bi to mogla biti zadnja prilika za trofej sa reprezentacijom. Ali on više ništa ne mora da dokazuje svetu. On je prvak u svakom smislu te reči, kao čovek i kao fudbaler - rekao je Del Pjero.

Za italijansku reprezentaciju je igrao 91 put i postigao 27 golova. Od 1993. do 2012. godine igrao je u Juventusu. Del Pjero je najbolji strelac Juventusa svih vremena, ukupno je postigao 290 golova na 705 učešća.

Podsetimo, Italija ove nedelje od devet uveče igra protiv Albanije utakmicu 1. kola EURO 2024, a taj meč možete uživo da pratite uz prenos na portalu "Novosti".

