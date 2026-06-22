POBEDNICI "NIKAD NIJE KASNO": Trijumfovali Ivana Šaliur Lola, Viktor Dimitrievski i Jasmin Selimanović Jasko (FOTO)
POSLE još jedne nezaboravne sezone ispunjene emocijama, vrhunskim nastupima i inspirativnim životnim pričama, upravo je završeno veliko finale muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“.
Jedanaesta sezona dobila je tri pobednika, koje su izabrali publika i stručni žiri.
Titulu pobednika po glasovima SMS publike poneo je Viktor Dimitrievski iz Kumanova, koji je tokom cele sezone osvajao simpatije gledalaca svojim nastupima i autentičnom energijom.
Viktor je do pobede stigao osvojivši 5634 glasova publike.
Kada je reč o Fejsbuk glasanju, najveću podršku onlajn publike dobio je Jasmin Selmanović iz Sjenice, koji je osvojio 19605 glasova publike.
Odlukom stručnog žirija, pobednica 11. sezone je Ivala Šalipur Lola, koja je svojim talentom, emocijom i upečatljivim interpretacijama tokom čitavog takmičenja ostavila snažan utisak na članove žirija i zasluženo odnela pobedu u ovoj kategoriji.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NOVI STRAVIČNI DETALjI SMRTI MARIJE (21): Dok ležala nepomična, radnik povukao jeziv potez koji je šokirao sve (VIDEO)
Smrt Marije (21) nakon bandži skoka u Brazilu dobila je novi obrt pošto svedok tvrdi da je zaposleni uklonio njenu GoPro kameru sa mesta nesreće.
16. 06. 2026. u 12:22
ŠEF NEMAČKE VOJSKE IZDAO DRAMATIČNO UPOZORENjE: Evo kada će nas Rusija napasti, moramo biti spremni za borbu
NEMAČKA mora da se pripremi za ruski napad do 2029. godine, ili čak i ranije, izjavio je šef nemačke vojske za Politiko.
11. 06. 2026. u 16:23
TEŠKA BORBA ZA ŽIVOT NAŠEG SLAVNOG MUZIČARA: "Rak mi grize kosti, proširio se na celo telo, molim vas - pomozite da preživim"
"MOLIM vas, vratite mi onu dobrotu koju sam godinama delio sa vama, donirajte odmah i pomozite mi da preživim."
20. 06. 2026. u 16:23
Komentari (0)