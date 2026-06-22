POBEDNICI "NIKAD NIJE KASNO": Trijumfovali Ivana Šaliur Lola, Viktor Dimitrievski i Jasmin Selimanović Jasko (FOTO)

POSLE još jedne nezaboravne sezone ispunjene emocijama, vrhunskim nastupima i inspirativnim životnim pričama, upravo je završeno veliko finale muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“.

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Jedanaesta sezona dobila je tri pobednika, koje su izabrali publika i stručni žiri.

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Titulu pobednika po glasovima SMS publike poneo je Viktor Dimitrievski iz Kumanova, koji je tokom cele sezone osvajao simpatije gledalaca svojim nastupima i autentičnom energijom.

Viktor je do pobede stigao osvojivši 5634 glasova publike.

Kada je reč o Fejsbuk glasanju, najveću podršku onlajn publike dobio je Jasmin Selmanović iz Sjenice, koji je osvojio 19605 glasova publike.

FOTO: Novosti

Odlukom stručnog žirija, pobednica 11. sezone je Ivala Šalipur Lola, koja je svojim talentom, emocijom i upečatljivim interpretacijama tokom čitavog takmičenja ostavila snažan utisak na članove žirija i zasluženo odnela pobedu u ovoj kategoriji.