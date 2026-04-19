Jednim gestom pokazala šta misli: Nakon što je mlada pevačica uradila kaver njene pesme, oglasila se Dragana Mirković (FOTO)
JEDAN spontani nastup u Parizu pretvorio se u priču o kojoj bruji region, i to zahvaljujući reakciji muzičke zvezde Dragane Mirković.
Naime, mlada pevačica Marijana Katić izvela je njen veliki hit „Tugo mojih dana“ na Montmartru, ne sluteći da će upravo taj trenutak stići do same Dragane.
Video, koji je nastao među turistima i prolaznicima, ubrzo je počeo da se širi društvenim mrežama, a onda je usledio potez koji je sve podigao na potpuno novi nivo, folk carica ga je lično podelila.
Ova objava izazvala je lavinu reakcija. Komentari podrške, oduševljenje publike i hiljade pregleda počeli su da se nižu, a mnogi su se složili u jednom, kada umetnik poput Dragane prepozna emociju, to nije slučajno.
Međutim, oni koji godinama prate njenu karijeru znaju da ovo nije izuzetak, već pravilo. Dragana je od samih početaka važila za umetnicu koja nesebično podržava mlade talente, uvek spremna da pruži vetar u leđa novim generacijama i da prepozna iskrenu emociju, bez obzira na to da li dolazi sa velike bine ili sa ulice.
Njena spremnost da podeli prostor, pažnju i podršku sa mlađim kolegama učinila ju je ne samo muzičkom zvezdom, već i jednim od retkih imena na sceni koje dosledno gradi most između generacija. Upravo zato njen gest prema Marijani ima dodatnu težinu, jer dolazi od nekoga ko godinama unazad stoji iza mladih izvođača i njihovog razvoja.
Pesma „Tugo mojih dana“, koju potpisuju Marina Tucaković i Aleksandar Radulović Futa, dobila je novu interpretaciju, ali i potvrdu koja nosi posebnu težinu.
Jer nije isto kada publika reaguje, i kada reaguje Dragana.
U moru svakodnevnog sadržaja, ovaj trenutak izdvojio se upravo zbog toga što je spojio dve generacije, legendu i novo ime koje tek gradi svoj put.
Ne zaboravite... Tea Tairović okovana dijamantima poslala snažnu poruku (FOTO)
19. 04. 2026. u 21:20
Zaustavila Pariz: Marijana Katić zapevala hit Dragane Mirković na Montmartru (FOTO)
18. 04. 2026. u 17:50
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
