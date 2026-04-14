Dens hit za plesne podijume: Lejdi Gaga i Douči u novoj pesmi iz filma „Đavo nosi Pradu 2“ (VIDEO)

Nedavno je 20th Century Studios objavio još jedan trejler za drugi nastavak filma „Đavo nosi Pradu“, a u njemu, premijerno, novu pesmu Runway, u izvođenju višestrukih dobitnica Gremija, Amerikanki Lejdi Gage (40) i Douči (27).

Foto Instagram/@everythingdoechii

Napravljena za plesne podijume, sa energičnim, dens ritmom, ova numera stigla je baš uoči prikazivanja dugo iščekivanog nastavka u našim bioskopima, 30. aprila.

Ostvarenje „Đavo nosi Pradu 2“ snimljeno je čak 20 godina nakon, sada već kultnog, prvog dela, u režiji Dejvida Frankela, baš kao što je i „original“. Radnja prati Meril Strip u ulozi glavne urednice časopisa Runway, Mirande Prisli, koja se suočava sa padom štampanog novinarstva i pokušava da pronađe svoje mesto u industriji koja polako nestaje. Kao da joj to nije dovoljno muka, Miranda se takođe suočava i sa svojom nekadašnjom asistentkinjom Endi, u tumačenju Emili Blant, sada moćnom izvršnom direktorkom luksuzne grupacije sa budžetom za oglašavanje koji je Prisli očajnički potreban.

Prošle godine, Lejdi Gaga je u intervjuu za poznati modni časopis pohvalila mlađanu pevačicu Douči, znanu nam po hitu Anxiety, rečima:

- Ne viđa se često neko ko od samog početka piše na način koji odmah deluje legendarno. Za mene je to Douči. Zaljubila sam se u njenu muziku i njen sirov, duboko lični pogled. Snaga u njenim rečima, njena ranjivost, način na koji rimuje sa ovom divljom kombinacijom smelosti i emocionalne preciznosti – to me je pogodilo u srž.

Kako je već objavljeno, Lejdi Gaga će se takođe pojaviti u pomenutoj komediji, a scene za ovo ostvarenje snimala je tokom svoje Mayhem Ball Tour turneje prošle godine.

Film „Đavo nosi Pradu 2“ predstavlja prvo veliko pojavljivanje ove svestrane zvezde na velikom platnu od filma „Džoker: Ludilo u dvoje“, 2024, gde je igrala glavnu ulogu uz Hoakina Finiksa, ne računajući manju ulogu u prošlogodišnjoj Netfliksovoj seriji Wednesday. Oskar je, pak, dobila 2019, za najbolju originalnu pesmu iz filma „Zvezda je rođena“, Shallow.