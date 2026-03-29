"TUŽIĆEMO ORGANIZATORA" Oglasio se Aca Lukas nakon što je priveden u Geteborgu

NAŠA regionalna zvezda Aca Lukas je trebalo da održi koncert zajedno sa Stefanom Đurićem Rastom i Amar Giletom Jašarspahićem, međutim, došlo je do promene plana krivicom organizacije, usled problema sa dokumentacijom švedskog organizatora.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pevač Lukas se ekskluzivno oglasio za Hype TV i otkrio pravi razlog zbog kog mu je zabranjeno da održi koncert u Švedskoj.

- Da, tačno je da nas nisu pustili da održimo nastup zato što je organizator imao neregularne papire. Tužićemo organizatora jer nam je napravio velike neprijatnosti. Publika koja nije mogla da me čuje treba da zahteva povrat novca od karata - rekao je Lukas za Hype.

Umesto spektakla, publika je ostala bez koncerta, a Lukas najavljuje pravnu akciju protiv odgovornih.

Priveden tokom granične kontrole

Prema našim saznanjima, situacija se odigrala na aerodromu, gde su nadležni organi izvršili kontrolu putnika. Dok su Rasta i Gile bez problema prošli pasošku kontrolu i ušli u Švedsku, Lukasu je bio zabranjen ulazak.

Izvori bliski slučaju tvrde da je pevač zadržan na dodatnom ispitivanju, nakon čega je doneta odluka da mu se ne dozvoli ulazak. Trenutno se, kako saznajemo, nalazi pod nadzorom i čeka dalju proceduru.

Pevač je potom neprijatnost deportovan.

