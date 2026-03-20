UMRO ČAK NORIS

POZNATI glumac Čak Noris preminuo je u 86. godini.

Čak Noris — čuveni majstor borilačkih veština i glumac u filmovima poput "The Delta Force" i "Missing in Action" — preminuo je, saznaje TMZ.

Preminuo je u četvrtak ujutru na Havajima, prema navodima porodice, koja je saopštila:

"Sa teškim srcem naša porodica deli vest o iznenadnoj smrti našeg voljenog Čaka Norisa juče ujutru. Iako bismo želeli da okolnosti zadržimo u privatnosti, znajte da je bio okružen porodicom i da je otišao u miru."