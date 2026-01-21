SANDRA REŠIĆ ZA "NOVOSTI": Puno emocija je bilo preko okeana (FOTO)

POSLE decembarske američke turneje koja je ostavila snažan utisak kod naše dijaspore, folk pevačica Sandra Rešić sabira utiske sa puta, govori o zajedničkim koncertima sa kolegom iz svoje sezone „Zvezda Granda“, Mirzom Delićem, duetu „Zbog nas“ koji traje već sedam godina, ali i otkriva detalje nove pesme koju uskoro objavljuje sa Vanjom Lakatošem

Foto: Dejan Milićević

Energija publike, kilometri između gradova i snažne emocije koje ne poznaju granice, tako bi se, u nekoliko reči, mogla opisati američka turneja Sandre Rešić i Mirze Delića, održana u decembru 2025. godine. Od Las Vegasa do Čikaga, od Atlante do Sent Luisa, publika je sa istim žarom pevala stare hitove i novije pesme, dokazujući da dobra muzika uvek nađe put do srca.

U razgovoru za „Večernje novosti“, Sandra otvoreno govori o turneji, prijateljstvu i muzici koja traje. Foto: Dejan Milićević

*Kakvi su vaši utisci sa američke turneje?

- Turneja u decembru 2025. godine bila je jedno od najlepših iskustava u mojoj karijeri. Publika u Americi je posebna, jer su to naši ljudi koji žive daleko od kuće, a pesma ih vraća korenima. Ta emocija se oseti od prvog do poslednjeg takta.

*Koji gradovi su vam ostali u posebnom sećanju?

- Las Vegas, Čikago, Atlanta, Sent Luis… svaki grad je imao svoju priču. Svuda smo dočekani toplo, kao da smo kod kuće, i to je nešto što se ne zaboravlja.

*Kakva je bila saradnja sa Mirzom Delićem na turneji?

- Mirza je sjajan kolega i profesionalac. Imamo odličnu scensku hemiju i to publika prepoznaje. Lako smo se dopunjavali na bini i van nje.

*Da li je naporno putovati i nastupati u kontinuitetu?

- Jeste naporno, ali kada vidite osmehe i čujete aplauz, umor nestane. To je cena posla koji volimo. Foto: Privatna arhiva

*Duet „Zbog nas“ snimljen je 2018. godine, a i dalje se sluša. Kako to objašnjavate?

- Mislim da je iskrenost ključ. Ta pesma je nastala iz čiste emocije i ljudi su to osetili. Kada je nešto iskreno, ono traje.

*Da li je publika tražila ovu pesmu i na turneji?

- Naravno, „Zbog nas“ je uvek bila jedan od najemotivnijih trenutaka na koncertima.

*Radite novi duet sa Vanjom Lakatošem. Šta možete da otkrijete?

– Pesma je u završnoj fazi i uskoro izlazi. Drugačija je od svega što sam do sada radila, ali verujem da će publika to prepoznati. Foto: Privatna arhiva

*Kako je došlo do ove saradnje?

– Spontano, kroz razgovore i zajedničku viziju muzike. Kada se ljudi umetnički poklope, sve ide lako.

*Kakvi su vaši planovi za naredni period?

– Puno rada, nove pesme i, nadam se, još nastupa. Volim da živim korak po korak, ali sa velikim snovima.

*Šta vam je najveća motivacija?

– Publika. Njihova podrška i ljubav su moj najveći pokretač.

