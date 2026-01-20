Poznati

TUŽNE VESTI: Preminula pevačica Beti Đorđević

P. Đurđević

20. 01. 2026. u 12:58

PEVAČICA Blagica Beti Đorđević, preminula je 80. godini, potvrđeno je Tanjugu u krugovima bliskim umetnici.

ТУЖНЕ ВЕСТИ: Преминула певачица Бети Ђорђевић

Foto ATA Images

Publika će je najviše pamtiti po nezaboravnom hitu "Počnimo ljubav ispočetka".

Blagica Beti Đorđević rođena je u Kumanovu 1946. godine.

Foto D. Miljković

Na muzičku scenu tadašnje Jugoslavije, kročila je krajem 60-tih godina.

Prvi singl "Kraj moje tuge" objavila je 1974. godine.

Od tada do početka 80-tih godina, objavila je desetak singlova, te nastupala na festivalima: Beogradsko proleće, Hit parada, Opatija, Split… Veliku popularnost donela joj je pesma "Počnimo ljubav ispočetka", Aleksandra Koraća, koju je prvi put izvela na Beogradskom proleću 1976. godine.

Foto: ATA images

Poznata je po nastupima u američkim klubovima u Zapadnoj nemačkoj gde je pevala uglavnom džez standarde.

