TUŽNE VESTI: Preminula pevačica Beti Đorđević
PEVAČICA Blagica Beti Đorđević, preminula je 80. godini, potvrđeno je Tanjugu u krugovima bliskim umetnici.
Publika će je najviše pamtiti po nezaboravnom hitu "Počnimo ljubav ispočetka".
Blagica Beti Đorđević rođena je u Kumanovu 1946. godine.
Na muzičku scenu tadašnje Jugoslavije, kročila je krajem 60-tih godina.
Prvi singl "Kraj moje tuge" objavila je 1974. godine.
Od tada do početka 80-tih godina, objavila je desetak singlova, te nastupala na festivalima: Beogradsko proleće, Hit parada, Opatija, Split… Veliku popularnost donela joj je pesma "Počnimo ljubav ispočetka", Aleksandra Koraća, koju je prvi put izvela na Beogradskom proleću 1976. godine.
Poznata je po nastupima u američkim klubovima u Zapadnoj nemačkoj gde je pevala uglavnom džez standarde.
BONUS VIDEO:
NAPUSTIO NAS JE PRE SEDAM GODINA: Nebojša Glogovac je u glumu "ušao" kao dečak na radiju
Preporučujemo
NEKI LjUDI UOPŠTE NE UŽIVAJU U MUZICI: Naučnici zasad samo nagađaju zašto je to tako
12. 01. 2026. u 22:33
RTS U ŽALOSTI: Zauvek nas napustile dve legende, ostavili neizbrisiv trag
13. 01. 2026. u 13:22
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)