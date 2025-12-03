MA KAKVA POVREDA: Bojan "Leksington" pevao sa povređenom nogom (FOTO)
POD zvezdanim nebom i u atmosferi prepunoj emocija, „Leksigton“ bend sinoć je održao koncert koji će se dugo pamtiti.
Publika je od prvog do poslednjeg takta pevala uglas, stvarajući energiju koja se retko viđa i dokazujući zašto je ovaj bend već godinama među najtraženijima na regionalnoj sceni.
Poseban trenutak večeri bio je onaj koji je pokazao profesionalnost frontmena Bojana Vaskovića. Pevač je neposredno pre koncerta povredio nogu, ali ni na trenutak nije razmišljao da nastup otkaže. Uz osmeh je izašao pred publiku i održao ceo koncert do kraja, iako mu nije bilo lako.
- Ma kakva povreda, ovo je energija koja se nije propuštaal. Ako trebalo, pevao bih i na jednoj nozi, samo da se peva i da se voli – rekao nam je Bojan posle nasutpa.
Tokom trosatnog nastupa, bend je izveo sve svoje najveće hitove: „Potraži me“, „Donesi“, „Dobro da nije neko veće zlo“, ali i nekoliko obrada koje su dodatno podigle atmosferu. Publika nije želela da ih pusti sa bine, te su sve vreme tražili da se bend vrati na bis.
„Leksigton“ bend je iskoristio priliku da najavi i svoju novu pesmu „Budi moje more“ koju će uskoro objaviti.
- Numera nosi emociju, iskrenu poruku i naš prepoznatljiv zvuk. To je „Leksigton“ koji publika voli i koji nikad ne miruje – poručio je pevač za naš list.
