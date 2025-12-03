Poznati

TRUD I RAD SE ISPLATE: Tea Tairović "eskplodirala" kao tempirana bomba i pronašla mesto pod zvezdanim nebom (FOTO)

Dušan Cakić

03. 12. 2025. u 19:50

MLADA muzička zvezda Tea Tairović od samog pojavljivanja na javnoj sceni, trudila se da samo svojim radom i željom za uspehom, dokaže i pronađe svoje mesto pod zvezdanim nebom.

ТРУД И РАД СЕ ИСПЛАТЕ: Теа Таировић ескплодирала као темпирана бомба и пронашла место под звезданим небом (ФОТО)

Foto: Andreja Damnjanović

Ona je nedavno održala spektakularni koncert u Skoplju, na kom je najavila da će 2. decembra, što je i juče objavila drugi deo studijskog albuma na kom je vredno radila, što je obradovalo ljubitelje njenog lika i dela.

Foto: Andreja Damnjanović

Kao I do sada, Tea je ostala verna svom prepoznatljivom konceptu, svaka pesma, ponovo, ima svoj spot, čime je ceo projekat zaokružila vizuelno, ali I muzički. Time je samo još jednom potvrdila svoju posvećenost detaljima, kao i da se trudi da ispoštuje, ali i neguje visok produkcijski standard.

Na ovom albumu nalazi se I duet sa njenom velikom prijateljicom, koleginicom, pevačicom Barbarom Bobak "Santa Leda", a koji je već po izlasku tizera koji je muzička zvezda objavila, pokupio brojne simpatije.

Foto: Andreja Damnjanović

Takođe, našle su se i numere: “To mama voli”, “Da ti igram”, “Severna Latina”, “Nemam ja godine”, “Hoću s njim”, “Oprostite sudija”, “Vino” i “Šeki”.

Nema sumnje da će se pesme sa ovog albuma naći na visokim pozicijama muzičkih top-lista, a prvo premijerno uživo izvođenje novih numera, Tea je najavila u okviru nastupa u novogodišnjoj noći u Beogradu.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZBOG SRBIJE (OPET) ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili huligani iz Bosne!

ZBOG SRBIJE (OPET) ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili huligani iz Bosne!