TRUD I RAD SE ISPLATE: Tea Tairović "eskplodirala" kao tempirana bomba i pronašla mesto pod zvezdanim nebom (FOTO)

MLADA muzička zvezda Tea Tairović od samog pojavljivanja na javnoj sceni, trudila se da samo svojim radom i željom za uspehom, dokaže i pronađe svoje mesto pod zvezdanim nebom.

Foto: Andreja Damnjanović

Ona je nedavno održala spektakularni koncert u Skoplju, na kom je najavila da će 2. decembra, što je i juče objavila drugi deo studijskog albuma na kom je vredno radila, što je obradovalo ljubitelje njenog lika i dela. Foto: Andreja Damnjanović

Kao I do sada, Tea je ostala verna svom prepoznatljivom konceptu, svaka pesma, ponovo, ima svoj spot, čime je ceo projekat zaokružila vizuelno, ali I muzički. Time je samo još jednom potvrdila svoju posvećenost detaljima, kao i da se trudi da ispoštuje, ali i neguje visok produkcijski standard.

Na ovom albumu nalazi se I duet sa njenom velikom prijateljicom, koleginicom, pevačicom Barbarom Bobak "Santa Leda", a koji je već po izlasku tizera koji je muzička zvezda objavila, pokupio brojne simpatije. Foto: Andreja Damnjanović

Takođe, našle su se i numere: “To mama voli”, “Da ti igram”, “Severna Latina”, “Nemam ja godine”, “Hoću s njim”, “Oprostite sudija”, “Vino” i “Šeki”.

Nema sumnje da će se pesme sa ovog albuma naći na visokim pozicijama muzičkih top-lista, a prvo premijerno uživo izvođenje novih numera, Tea je najavila u okviru nastupa u novogodišnjoj noći u Beogradu.

BONUS VIDEO:

