NE BROJIMO PESME, SAMO EMOCIJE: Ceca Ražnatović dočekana gromoglasnim aplauzom i ovacijama (FOTO)
NAJVEĆA balkanska estradno-muzička folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović priredila je sinoć na Paliću veče za pamćenje, koje će se dugo prepričavati.
Publika je do poslednjeg mesta ispunila prostor, a čim je Ceca kročila na scenu u elegantnom plavom odelu, koje je isticalo njen prepoznatljiv glamur i ispod kojeg je imala korset, dočekana je gromoglasnim aplauzom i ovacijama koje su trajale nekoliko minuta.
Već na početku koncerta, Ceca je nasmejano pozdravila prisutne rečima:
- Nećemo brojati pesme, nego emocije - rekla je folk diva, a ova rečenica, izrečena sa bine u njenom prepoznatljivom maniru, odmah je izazvala buru emocija i osmeha među publikom.
Tokom večeri, Ceca je nizala svoje najveće hitove od „Beograd“ i „Lepi grome moj“, pa sve do „Zabranjenog grada“, uz koje je publika horski pevala svaku reč. Atmosfera je bila ispunjena pozitivnom energijom, a između pesama muzička zvezda je često komunicirala sa publikom, šaleći se i komentarišući raspoloženje u sali.
Na samom kraju večeri, dok su svetla u sali treperila, Ceca je emotivno poručila:
- Svaki moj nastup u Vojvodini ima posebnu toplinu. Hvala vam što me volite ovoliko godina – ljubav je obostrana.
Publika ju je ispratila dugotrajnim aplauzom i uzvicima podrške, a mnogi su komentarisali da je ovo bio jedan od najlepših i najintimnijih nastupa u poslednje vreme.
