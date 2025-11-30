Poznati

NE BROJIMO PESME, SAMO EMOCIJE: Ceca Ražnatović dočekana gromoglasnim aplauzom i ovacijama (FOTO)

Dušan Cakić

30. 11. 2025. u 16:40

NAJVEĆA balkanska estradno-muzička folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović priredila je sinoć na Paliću veče za pamćenje, koje će se dugo prepričavati.

Foto: Novosti

Publika je do poslednjeg mesta ispunila prostor, a čim je Ceca kročila na scenu u elegantnom plavom odelu, koje je isticalo njen prepoznatljiv glamur i ispod kojeg je imala korset, dočekana je gromoglasnim aplauzom i ovacijama koje su trajale nekoliko minuta.

Foto: Novosti

Već na početku koncerta, Ceca je nasmejano pozdravila prisutne rečima:

- Nećemo brojati pesme, nego emocije - rekla je folk diva, a ova rečenica, izrečena sa bine u njenom prepoznatljivom maniru, odmah je izazvala buru emocija i osmeha među publikom.

Tokom večeri, Ceca je nizala svoje najveće hitove od „Beograd“ i „Lepi grome moj“, pa sve do „Zabranjenog grada“, uz koje je publika horski pevala svaku reč. Atmosfera je bila ispunjena pozitivnom energijom, a između pesama muzička zvezda je često komunicirala sa publikom, šaleći se i komentarišući raspoloženje u sali.

Na samom kraju večeri, dok su svetla u sali treperila, Ceca je emotivno poručila:

- Svaki moj nastup u Vojvodini ima posebnu toplinu. Hvala vam što me volite ovoliko godina – ljubav je obostrana.

Foto: Novosti

Publika ju je ispratila dugotrajnim aplauzom i uzvicima podrške, a mnogi su komentarisali da je ovo bio jedan od najlepših i najintimnijih nastupa u poslednje vreme.

 

