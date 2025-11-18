Poznati

SABOR NARODNE MUZIKE: Pobednici finalne večeri starogradske muzike i romansi su Aleksandra Ivanov Caka i Saša Lazarević Kudra (FOTO)

Dušan Cakić

18. 11. 2025. u 23:40

VEČERAS je održan jedinstveni praznik najbolje muzike i dobrog raspoloženja - sedmi Sabor narodne muzike Srbije.

САБОР НАРОДНЕ МУЗИКЕ: Победници финалне вечери староградске музике и романси су Александра Иванов Цака и Саша Лазаревић Кудра (ФОТО)

Foto: Novosti

Izabrani su dvoje pobednika prema glasovima publike putem SMS - a i prema glasovima stručnog žirija.

Pobednica prema glasovima žirija je Aleksandra Ivanov Caka sa kompozicijom "Još ti se radujem".

Foto: Novosti

Apsolutni pobednik prve finalne večeri i prema glasovima stručnog žirija je Saša Lazarević Kudra "Varalica".

Foto: Novosti

U četvrtak očekuje nas drugo finalno veče Sabora narodne muzike Srbije.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSI OTKRILI: Nije zbog rezultata! Evo zašto je Dejan Stanković dobio otkaz u Spartaku iz Moskve

RUSI OTKRILI: Nije zbog rezultata! Evo zašto je Dejan Stanković dobio otkaz u Spartaku iz Moskve