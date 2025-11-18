SABOR NARODNE MUZIKE: Pobednici finalne večeri starogradske muzike i romansi su Aleksandra Ivanov Caka i Saša Lazarević Kudra (FOTO)
VEČERAS je održan jedinstveni praznik najbolje muzike i dobrog raspoloženja - sedmi Sabor narodne muzike Srbije.
Izabrani su dvoje pobednika prema glasovima publike putem SMS - a i prema glasovima stručnog žirija.
Pobednica prema glasovima žirija je Aleksandra Ivanov Caka sa kompozicijom "Još ti se radujem".
Apsolutni pobednik prve finalne večeri i prema glasovima stručnog žirija je Saša Lazarević Kudra "Varalica".
U četvrtak očekuje nas drugo finalno veče Sabora narodne muzike Srbije.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
