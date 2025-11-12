PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Vest potvrdila državna agencija, bio je miljenik mnogih generacija

GLUMAC Homajun Eršadi preminuo je u 78. godini nakon borbe sa rakom.

Foto: Pixabay

Vest o smrti glumca potvrdila je iranska državna novinska agencija IRNA.

Homajun Eršadi je stekao svetsku slavu zahvaljujući svom radu u holivudskim produkcijama kao što su "Lovac na zmajeve" iz 2007. i politički akcioni triler "Zero Dark Thirty" iz 2012. godine, nagrađen Oskarom.

Od legendarnog glumca se opraštaju brojni fanovi.

"Tako tužna vest! Počivaj u miru! 'Ukus trešnje' je sjajan film", napisao je jedan obožavalac na Fejsbuku.

"Za neke glumce, samo nekoliko nastupa je dovoljno da ostave trajan utisak na globalnu publiku i filmske kritičare! Homajun Eršadi je bio jedan od onih retkih glumaca koji će se uvek sa radošću pamtiti, posebno će ga se sećati oni koji su pravi poštovaoci iranskih filmova", dodao je drugi.

RIP Homayoun Ershadi, unforgettable in Taste of Cherry 🕊️

pic.twitter.com/rawsrzBI60 — cinesthetic. (@TheCinesthetic) November 11, 2025

"Počivaj u miru, Homajun Eršadi. Ta izuzetna izvedba u jednom od remek-dela moderne kinematografije 'Ukus trešnje' pamtiće se dok god poslednji čovek sa senzibilitetom bude živeo", napisao je jedan korisnik Iksa.

Drugi je dodao: "Počivaj u miru, Homajun Eršadi. Tvoja izvedba u 'Ukusu trešnje'“ je jedini razlog zašto sam još uvek ovde danas".

"'Ukus trešnje' je jedan od najboljih filmova ikada snimljenih, ali moj prvi susret sa Homajunom Eršadijem bio je u filmu 'Lovac na zmajeve', a njegova gluma u tom filmu jedino je što mi je ostalo u sećanju tokom godina. Počivaj u miru", napisao je još jedan fan velikog glumca.

Homajun, koji je bio arhitekta pre nego što se okrenuo glumi, prisetio se svog velikog proboja u intervjuu za iranske novine u decembru 2020. godine.

"Jednog dana, dok sam čekao na crvenom svetlu na jednoj od teheranskih ulica, neko je pokucao na prozor mog auta. Okrenuo sam se i shvatio da je to Abas Kijarostami. Spustio sam prozor i on je rekao: 'Ja sam Abas Kijarostami. Snimam film i voleo bih da ti budeš u njemu'".

Homayoun Ershadi has passed away at the age of 78. pic.twitter.com/FOGaK8l5B8 — Film Updates (@FilmUpdates) November 11, 2025

"Sledećeg dana Kijarostami je došao u moju kancelariju. Razgovarali smo oko sat vremena. Rekao mi je da će uskoro putovati u inostranstvo na festival i zamolio me je da posetim njegovu kancelariju i budem na audiciji za njegovog asistenta. Otišao sam, uradio probni snimak, a tri nedelje kasnije su me pozvali da mi kažu da sam izabran za ulogu u filmu 'Ukus trešnje'", rekao je.

U filmu je glumio Teheranca srednjih godina koji se vozi kroz gradsko predgrađe u potrazi za nekim ko je spreman da ga sahrani nakon što izvrši samoubistvo. Film je osvojio Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Kanu 1997. godine, koju je podelio sa filmom "Jegulja" i pokrenuo Homajunovu karijeru.

