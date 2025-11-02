LUDILO U NAJAVI: Ceo srpski džet-set sa Katarinom Grujić Gobeljić i Acom Pejovićem u Dubaiju (FOTO)
NA JAVNOJ sceni vlada nezapamćeno interesovanje za koncerte folk zvezda Katarine Grujić Gobeljić i Aca Pejovića, koji će narednog vikenda biti održani u Dubaiju.
Kako saznajemo od izvora bliskog organizatoru, brojni menadžeri, biznismeni, sportisti koji nastupaju za klubove sa Bliskog istoka, kao i oni koji će zbog koncerata doputovati iz drugih zemalja, rezervisali su svoja VIP mesta u prestižnom klubu. Među njima će se naći i veliki broj poznatih ličnosti iz naše zemlje, pevača, voditelja i menadžera.
- Među prvima su karte za ovaj spektakl, koji će se održati u subotu, 8. novembra, kupili fudbaleri koji trenutno igraju na Bliskom istoku, ali čija se imena, za sada, drže u tajnosti. Takođe, Milan i Snežana Borjan, kao i Marko Gobeljić, pratiće koncerte iz prvog reda. U separeima luksuznog kluba naći će se i Kaja Ostojić, kao i Bane Obradović - otkrio je dobro obavešten izvor.
Prema našim saznanjima, avio kartu za Dubai narednog vikenda bukirala je i voditeljka Sanja Marinković, koja će otputovati sa prijateljicama, kao i mnogi drugi predstavnici domaće elite, željni dobre muzike i provoda uz Pejovića i Grujićevu.
- Pejoviću je ovo drugi nastup u Dubaiju u istoj organizaciji, a imajući u vidu da se prošle godine tražila karta više, ne čudi što je situacija identična i ovog puta. Kaća, s druge strane, do sada nije nastupala u Dubaiju, pa je zbog velikog interesovanja odlučila da osveži repertoar i uvrsti nekoliko novih pesama koje će sigurno podići publiku na noge - otkriva izvor.
Katarina i Aco krajem ove nedelje putuju u Dubai, gde će sa svojim bendovima održati tonske probe i pripremiti se za spektakl. Koncertna noć za pamćenje počeće Kaćinim nastupom, dok će oko ponoći na binu izaći Aco Pejović, koji će do ranih jutarnjih sati zabavljati publiku svojim najvećim hitovima.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
