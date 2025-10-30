EROS RAMAZZOTI POVODOM ROĐENDANA OBJAVLJUJE SPISAK PESAMA SA NOVOG ALBUMA: Gosti na novom projektu italijanske i međunarodne zvezde

„UNA STORIA IMPORTANTE“/ „Una Historia Importante“ izlazi 21. novembra predporudžbine su već dostupne, a od danas i digitalni pre-save.

FOTO: Francesco Prandon

Povodom svog rođendana, Eros Ramazzoti otkriva zvaničnu listu pesama i impresivne saradnje sa novog albuma „Una Storia Importante“ / „Una Historia Importante“, koji će širom sveta biti objavljen 21. novembra u izdanju Friends & Partners S.p.A./Eventim Live International, a u distribuciji Sony Music Entertainment-a.

Album je već dostupan za prednarudžbinu, a od danas i za digitalni pre-save.



Andrea Bocelli, Elisa, Kany García, Giorgia, Jovanotti, Lali, Carín León, Max Pezzali i Ultimo pridružili su se Erosu na ovom izuzetnom putovanju kroz 15 numera, koje donose nove pesme ali i nove verzije njegovih najvećih hitova, snimljene na italijanskom i španskom jeziku.

TRACKLIST – UNA STORIA IMPORTANTE

Il mio giorno preferito

L’aurora feat. ---------

Un’emozione per sempre feat. Ultimo

Come nei film feat. Max Pezzali

Festa

La mia strada feat. Jovanotti

Buona stella feat. Elisa

Se bastasse una canzone feat. Andrea Bocelli

Otra Como Tu feat. Carìn Leòn

Domani

Quanto amore sei feat. Giorgia

Solo insieme a te

Stupide parole romantiche

Fuego en el fuego feat. Lali

5 secondi

TRACKLIST – UNA HISTORIA IMPORTANTE

Mi día preferido

La aurora feat. ---------

Una emoción para siempre feat. Kany García

Si bastasen un par de canciones feat. Andrea Bocelli

Fuego en el fuego feat. Lali

Otra como tú feat. Carín León

Mañana

Fiesta

La aventura feat. Jovanotti

Cuánto amor me das feat. Giorgia

Solo junto a ti

Estúpidas palabras románticas

5 segundos

Buona stella feat. Elisa

Come nei film feat. Max Pezzali

Album „Una Storia Importante“ / „Una Historia Importante“ biće dostupan u više specijalnih izdanja:

Italijanska verzija: dupli crni vinil, providni vinil, narandžasti i potpisani narandžasti vinil, Jewel Box CD, Deluxe i potpisani Deluxe.

Španska verzija: dupli crni vinil, narandžasti i potpisani narandžasti vinil, Jewel Box CD, Deluxe i potpisani Deluxe.

Nakon ogromnog uspeha World Tour Gala Premijere sa više od 30.000 posetilaca u Amsterdamu, Eros najavljuje UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, turneju koju produkcijski potpisuje RadioRama, a distribuiraju Friends & Partners i Eventim Live International.

Turneja počinje 14. februara 2026. u Parizu, a obuhvatiće 30 zemalja širom Evrope, Severne Amerike, Kanade i Južne Amerike. Od 6. juna 2026. Ramazzotti se vraća i na velike italijanske stadione.

Više informacija na: www.ramazzotti.com | www.friendsandpartners.it

FOTO: Francesco Prandon

UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR

Evropa:

14. februar – Paris, Accor Arena

16. februar – Strasbourg, Zenith

18. februar – Nice, Palais Nikaia

22. i 23. februar – Bruxelles, Forest National (RASPRODATO)

25. februar – München, Olympiahalle (RASPRODATO)

28. februar – Hamburg, Barclays Arena

2. mart – Berlin, Uber Arena

4. mart – Copenhagen, Royal Arena

6. mart – Oslo, Unity Arena

8. mart – Gothenburg, Scandinavium

12. mart – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena

16. mart – Zurich, Hallenstadionn

20. mart – Frankfurt, Festhalle (RASPRODATO)

22. mart – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

24. mart – Geneva, Arena Geneve

27. mart – Lyon, Ldlc Arena

29. mart – Toulon, Zenith

6. april – Kaunas, Žalgirio Arena

8. april – Krakow, Tauron Arena Krakow

10. april – Prague, O2 Arena

13. april – Wien, Wiener Stadthalle D

16. april – Bratislava, Tipos Arena

19. april – Budapest, MVM Dome

22. april – Bucharest, Laminor Aren

24. april – Sofia, Arena 8888

26. april – Beograd, Belgrade Arena

28. april – Zagreb, Arena Zagreb

2. maj – Barcelona, Palau Sant Jordi

4. maj – Madrid, Movistar Arena

6. maj – Lisboa, Meo Arena

Italija:

6. jun – Udine, Bluenergy Stadium

9. jun – Milano, Stadio San Siro

13. jun – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

16. jun – Rim, Stadio Olimpico

20. jun – Messina, Stadio Franco Scoglio

23. jun – Bari, Stadio San Nicola

27. jun – Torino, Allianz Stadium

Severna i Latinska Amerika:

16. oktobar – Toronto, Coca-Cola Coliseum

18. oktobar – Montreal, Place Bell

22. oktobar – Boston, Boch Center Wang Theatre

24. oktobar – New York, The Theater at Madison Square Garden

28. oktobar – Chicago, Rosemont Theatre

31. oktobar – Miami, Kaseya Center

4. novembar – Houston, Smart Financial Centre

7. novembar – Los Angeles, YouTube Theater

10. novembar – Monterrey, Arena Monterrey

12. novembar – Guadalajara, Arena Guadalajara

14. novembar – Ciudad de México, Arena CDMX

18. novembar – San José, Estadio Nacional de Costa Rica

21. novembar – Bogota, Movistar Arena

24. novembar – Lima, Arena 1

26. novembar – Santiago, Movistar Arena

28. novembar – Buenos Aires, Movistar Arena

30. novembar – São Paulo, Vibra São Paulo

Ulaznice za koncert Erosa Ramazzottija u Beogradskoj Areni dostupne su putem besplatne eFinity aplikacije, besplatne aplikacije eFinity, na sajtu efinity.rs, na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda (DOB), Sava Centru i svim MojKiosk prodajnim mestima.