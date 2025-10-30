EROS RAMAZZOTI POVODOM ROĐENDANA OBJAVLJUJE SPISAK PESAMA SA NOVOG ALBUMA: Gosti na novom projektu italijanske i međunarodne zvezde
„UNA STORIA IMPORTANTE“/ „Una Historia Importante“ izlazi 21. novembra predporudžbine su već dostupne, a od danas i digitalni pre-save.
Povodom svog rođendana, Eros Ramazzoti otkriva zvaničnu listu pesama i impresivne saradnje sa novog albuma „Una Storia Importante“ / „Una Historia Importante“, koji će širom sveta biti objavljen 21. novembra u izdanju Friends & Partners S.p.A./Eventim Live International, a u distribuciji Sony Music Entertainment-a.
Album je već dostupan za prednarudžbinu, a od danas i za digitalni pre-save.
TRACKLIST – UNA STORIA IMPORTANTE
Il mio giorno preferito
L’aurora feat. ---------
Un’emozione per sempre feat. Ultimo
Come nei film feat. Max Pezzali
Festa
La mia strada feat. Jovanotti
Buona stella feat. Elisa
Se bastasse una canzone feat. Andrea Bocelli
Otra Como Tu feat. Carìn Leòn
Domani
Quanto amore sei feat. Giorgia
Solo insieme a te
Stupide parole romantiche
Fuego en el fuego feat. Lali
5 secondi
TRACKLIST – UNA HISTORIA IMPORTANTE
Mi día preferido
La aurora feat. ---------
Una emoción para siempre feat. Kany García
Si bastasen un par de canciones feat. Andrea Bocelli
Fuego en el fuego feat. Lali
Otra como tú feat. Carín León
Mañana
Fiesta
La aventura feat. Jovanotti
Cuánto amor me das feat. Giorgia
Solo junto a ti
Estúpidas palabras románticas
5 segundos
Buona stella feat. Elisa
Come nei film feat. Max Pezzali
Album „Una Storia Importante“ / „Una Historia Importante“ biće dostupan u više specijalnih izdanja:
Italijanska verzija: dupli crni vinil, providni vinil, narandžasti i potpisani narandžasti vinil, Jewel Box CD, Deluxe i potpisani Deluxe.
Španska verzija: dupli crni vinil, narandžasti i potpisani narandžasti vinil, Jewel Box CD, Deluxe i potpisani Deluxe.
Nakon ogromnog uspeha World Tour Gala Premijere sa više od 30.000 posetilaca u Amsterdamu, Eros najavljuje UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, turneju koju produkcijski potpisuje RadioRama, a distribuiraju Friends & Partners i Eventim Live International.
Turneja počinje 14. februara 2026. u Parizu, a obuhvatiće 30 zemalja širom Evrope, Severne Amerike, Kanade i Južne Amerike. Od 6. juna 2026. Ramazzotti se vraća i na velike italijanske stadione.
Više informacija na: www.ramazzotti.com | www.friendsandpartners.it
UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR
Evropa:
14. februar – Paris, Accor Arena
16. februar – Strasbourg, Zenith
18. februar – Nice, Palais Nikaia
22. i 23. februar – Bruxelles, Forest National (RASPRODATO)
25. februar – München, Olympiahalle (RASPRODATO)
28. februar – Hamburg, Barclays Arena
2. mart – Berlin, Uber Arena
4. mart – Copenhagen, Royal Arena
6. mart – Oslo, Unity Arena
8. mart – Gothenburg, Scandinavium
12. mart – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena
16. mart – Zurich, Hallenstadionn
20. mart – Frankfurt, Festhalle (RASPRODATO)
22. mart – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
24. mart – Geneva, Arena Geneve
27. mart – Lyon, Ldlc Arena
29. mart – Toulon, Zenith
6. april – Kaunas, Žalgirio Arena
8. april – Krakow, Tauron Arena Krakow
10. april – Prague, O2 Arena
13. april – Wien, Wiener Stadthalle D
16. april – Bratislava, Tipos Arena
19. april – Budapest, MVM Dome
22. april – Bucharest, Laminor Aren
24. april – Sofia, Arena 8888
26. april – Beograd, Belgrade Arena
28. april – Zagreb, Arena Zagreb
2. maj – Barcelona, Palau Sant Jordi
4. maj – Madrid, Movistar Arena
6. maj – Lisboa, Meo Arena
Italija:
6. jun – Udine, Bluenergy Stadium
9. jun – Milano, Stadio San Siro
13. jun – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
16. jun – Rim, Stadio Olimpico
20. jun – Messina, Stadio Franco Scoglio
23. jun – Bari, Stadio San Nicola
27. jun – Torino, Allianz Stadium
Severna i Latinska Amerika:
16. oktobar – Toronto, Coca-Cola Coliseum
18. oktobar – Montreal, Place Bell
22. oktobar – Boston, Boch Center Wang Theatre
24. oktobar – New York, The Theater at Madison Square Garden
28. oktobar – Chicago, Rosemont Theatre
31. oktobar – Miami, Kaseya Center
4. novembar – Houston, Smart Financial Centre
7. novembar – Los Angeles, YouTube Theater
10. novembar – Monterrey, Arena Monterrey
12. novembar – Guadalajara, Arena Guadalajara
14. novembar – Ciudad de México, Arena CDMX
18. novembar – San José, Estadio Nacional de Costa Rica
21. novembar – Bogota, Movistar Arena
24. novembar – Lima, Arena 1
26. novembar – Santiago, Movistar Arena
28. novembar – Buenos Aires, Movistar Arena
30. novembar – São Paulo, Vibra São Paulo
Ulaznice za koncert Erosa Ramazzottija u Beogradskoj Areni dostupne su putem besplatne eFinity aplikacije, besplatne aplikacije eFinity, na sajtu efinity.rs, na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda (DOB), Sava Centru i svim MojKiosk prodajnim mestima.
