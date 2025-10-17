MALA SRNA PRVI PUT PRED KAMERAMA: Emotivni kadrovi Darka Lazića sa ćerkom (FOTO)
POPULARNI folk pevač Darko Lazić danas je objavio novu pesmu pod nazivom “Uzmi, uzmi”.
Naime, dve nedelje nakon nezgode koja mu se dogodila sa porodicom je otputovao na Zlatibor sa Kaćom i ćerkicom Srnom, kako bi snimio spot za novu pesmu.
Njegov vokal je toliko upečatljiv da svaki stih nakon samo jednog slušanja, svima odzvanja u ušima.
Ono što je mnoge iznenadilo je i trenutak kada se u spotu po prvi put pojavljuje njegova ćerkica, a prizor topi srca. Na to što je malena Srna u očevom zagrljaju niko nije ostao ravnodušan.
Ne sumnjamo da je ovo samo jedan od spotova u kojima će se ona naći.
