MALA SRNA PRVI PUT PRED KAMERAMA: Emotivni kadrovi Darka Lazića sa ćerkom (FOTO)

Dušan Cakić

17. 10. 2025. u 23:35

POPULARNI folk pevač Darko Lazić danas je objavio novu pesmu pod nazivom “Uzmi, uzmi”.

Foto: Privatna arhiva

Naime, dve nedelje nakon nezgode koja mu se dogodila sa porodicom je otputovao na Zlatibor sa Kaćom i ćerkicom Srnom, kako bi snimio spot za novu pesmu.

Foto: Privatna arhiva

Njegov vokal je toliko upečatljiv da svaki stih nakon samo jednog slušanja, svima odzvanja u ušima.

Ono što je mnoge iznenadilo je i trenutak kada se u spotu po prvi put pojavljuje njegova ćerkica, a prizor topi srca. Na to što je malena Srna u očevom zagrljaju niko nije ostao ravnodušan.

Foto: Privatna arhiva

Ne sumnjamo da je ovo samo jedan od spotova u kojima će se ona naći.

 

