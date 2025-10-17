ZA DOČEK NOVE 1963. "PRAŠILI" SMO U SALI ZRENJANINSKOG SUP: Aleksandar Đerić (80), jedan od osnivača "Meteora", nosi oreol "oca rokenrola"

SEĆAM se kao da je juče bilo, tri sata pre svirke sam prespajao kablove sa nekog starog radija koji nam je služio kao pojačalo. Nervoza i uzbuđenje kulminirali su. Kasnio nam je bubnjar, koji zapravo nije ni imao bubnjeve, već je udarao u fioku okrenutu naopako...

Foto B. Grujić

Ovako započinje priču Aleksandar Đerić, osamdesetogodišnjak, za mnoge "otac rokenrola u Banatu" i jedan od osnivača popularne grupe "Meteori". Zasvirali su prvo u čuvenoj zrenjaninskoj kafani "Poslednji dinar" i ubrzo nazvani "Bitlsi sa Begeja". Sekvence i žive slike igranki, s početka šezdesetih godina prošlog veka, osim patine sa prašnjavih fotografija, duboko čika Aca nosi u duši:

- Svirku smo tada počeli instrumentalom "Šedouza", a onda smo zaređali sa Elvisom, Badi Holijem, Fetsom Dominom.... Mnogo mladih duša oduševljeno je đuskalo, a niko nije bio svestan da je u Zrenjaninu tada počela era nove muzike, rokenrol je jednostavno ušetao u grad.

Foto Privatna arhiva

I zaista, "Meteori" su meteorski zakoračili u srca nove generacije. Svirke su održavali svakog vikenda - u fabričkim salama, čuvenom bisokopu "Kristal", čak i u sali gradskog SUP-a i to na dočeku Nove 1963. godine.

- Nije baš bilo uobičajeno, ali dogodilo se, pre svirke pozvali su nas na razgovor, skrenuli pažnju na, kako su rekli, neprimereno oblačenje i uske farmerke... Upozorili su nas da pazimo da ne kvarimo omladinu, ali smo dobili i priznanje da nosimo šarm sa korzoa, gde su devojke samo o nama i hitovima sa tadašnjeg nadaleko čuvenog Radio Luksemburga pričale - uz osmeh govori Đerić.

Foto Privatna arhiva

Početkom 1963. u "Meteorima" je pevao Miša Grujin, rođeni brat dr Bojana Grujina, osnivača vokalno-instrumentalnog sastava "Omege" iz Zrenjanina, a pred kraj 1963. pridružuju im se Vladimir Nikolić, tada učenik Muzičke škole, klavijaturista Ljuba Granić i drugi pevač Anatolije Ostrovski Tolja.

- Bili smo opčinjeni muzikom - nastavlja Aca.

- Ljuba je 1965. pobedio na takmičenju pevača amatera Jugoslavije, a "Meteori" su svirali na "Liparskim večerima", u Srpskoj Crnji, beogradskom Dadovu... Na Jugoslovenskoj gitarijadi na beogradskom Sajmištu bili smo osmi, među 250 grupa koliko ih je učestvovalo. Tada su pobedile "Elipse", a među najuspešnijima bili su "Zlatni dečaci", "Crni biseri", "Siluete" iz Beograda, sarajevski "Indeksi"...

Foto Privatna arhiva

Ostaće zabeleženo i da je, ponosno će Aca, našu pesmu "Žena demon" snimio Boba Stefanović sa "Siluetama", pod nazivom "Čudna devojka", ali i da su Branko Milićević, kasnije poznat kao Branko Kockica, i njegov rođeni brat Aleksandar "prašili" rokenrol u "Meteorima".

Bogoljub Grujić