21. KIDS FEST ZATVARA MUZIČKI BIOSKOP: Animacija na platnu uz klasičnu muzika uživo 19. oktobar, mts Dvorana, od 12 časova

PROGRAM jedinstvenog dečijeg filmskog festivala KIDS FEST-a privodi se kraju i u nedelju, 19. oktobra, u mts Dvorani s početkom od 12h zatvoriće ga poseban događaj za decu pod nazivom "Muzički bioskop".

Foto: Promo

Već uveliko uspešan projekat, Muzički bioskop spaja klasičnu muziku koja se izvodi uživo i animiranu avanturu koja se u istom trenutku prikazuje na velikom platnu.

Predstava "Nove epizode" koja će biti izvedena u nedelju donosi izbor savremenih animiranih filmova, uz muzički kolaž L. van Betovena, L- Deliba, S. Prokofjeva, Đ. Verdija i drugih. Muziku je aranžirao Igor Andrić, a izvodi je ansambl u sastavu gudački kvartet, horna, harmonika i perkusije.

Projekat je namenjeni deci i posvećen je njihovoj muzičkoj edukaciji, a ideja projekta se ogleda pre svega u upoznavanju najmlađih sa klasičnom muzikom, na jedan inovativan i nesvakidašnji način.

Muzički bioskop koncipiran je kao koncert klasične muzike na kome kamerni sastav sačinjen od sedam muzičara uživo izvodi muziku iz ctanih filmova koji se istovremeno prikazuju na platnu na sceni.

Od septembra 2022. do septembra 2025, godine privukao je više od 14.000 gledalaca na više od 80 nastupa širom Srbije u Beogradu, Novom Sadu, Kragujvcu, na Zlatiboru, Oplencu i mnogim drugim gradovima, a ocenjen je kao najbolji umetnički projekat grada Kragujevca u 2024. godini.

Sve dosadašnje epizode Muzičkog bioskopa prožima ideja sinergije muzike i slike gde se kroz živu izvedbu klasičnih i novih dela stavra interaktivno i edukativno iskustvo za publiku različitih uzrasta.

Predstavu upotpunjuje interaktivna prezentacija muzike, kompozitora i muzičkih instrumenata. Pored toga deca imaju priliku da se upoznaju sa različitim tehnikama sviranja instrumenata, razviju kulturu slušanja klasične muzike i aktivno učestvuju u izvođenju pevajući pojedine melodije uz pratnju muzičara.

Karte se mogu rezervisati na blagajni i putem sajta Dvorane