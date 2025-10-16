PROŠLOST SE NE MOŽE IZBRISATI: Haris DŽinović progovorio o Melininom novom vereniku (FOTO)
BIVŠA žena pevača Harisa Džinovića, Melina nedavno se verila za milionera u Monaku, a pevača smo večeras sreli na nastupu u Beogradu.
Pevač je na konstataciju da izgleda bolje od Melininog novog verenika rekao sledeće:
Nemam pojma verujte mi, to je moja prošlost, niti me zanima, ja sam prošlošću ne mogu ni da razgovaram, ni da kalkulišem, niti da je menjam" - rekao je pevač, pa otkrio da li bi ponovo stao na ludi kamen:
- Sve je moguće. Relativno je pitanje ko je prava i ko je pravi. Prva stavka je fizčki izgled i privlačnost, pa onda treba progovoriti i videti kakvi su karakteri u pitanju - dodao je pevač.
Tu je večeras i Kan, prija mi to što je tu. Đina i ja nemamo nikakvih sukoba, ona sa svoje 22 godine ima prava da bira gde će da živi, može i da se uda u tim godinama. Podržavam to u svakom slučaju. Nisam tip koji zabranjuje i ne da, ja sam za dobar dijalog - zaključio je pevač.
Preporučujemo
DAMIR HANDANOVIĆ JE "KRIV" ZA SVE: Mama Nataše Bekvalac na ovo nije htela da pristane
15. 10. 2025. u 18:10
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)