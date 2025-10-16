Poznati

PROŠLOST SE NE MOŽE IZBRISATI: Haris DŽinović progovorio o Melininom novom vereniku (FOTO)

Душан Цакић

16. 10. 2025. u 23:55

BIVŠA žena pevača Harisa Džinovića, Melina nedavno se verila za milionera u Monaku, a pevača smo večeras sreli na nastupu u Beogradu.

Foto: Novosti

Pevač je na konstataciju da izgleda bolje od Melininog novog verenika rekao sledeće:

Nemam pojma verujte mi, to je moja prošlost, niti me zanima, ja sam prošlošću ne mogu ni da razgovaram, ni da kalkulišem, niti da je menjam" - rekao je pevač, pa otkrio da li bi ponovo stao na ludi kamen:

- Sve je moguće. Relativno je pitanje ko je prava i ko je pravi. Prva stavka je fizčki izgled i privlačnost, pa onda treba progovoriti i videti kakvi su karakteri u pitanju - dodao je pevač.

Foto: Novosti

Tu je večeras i Kan, prija mi to što je tu. Đina i ja nemamo nikakvih sukoba, ona sa svoje 22 godine ima prava da bira gde će da živi, može i da se uda u tim godinama. Podržavam to u svakom slučaju. Nisam tip koji zabranjuje i ne da, ja sam za dobar dijalog - zaključio je pevač.

