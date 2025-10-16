KEBA OKUPIO POLA ESTRADE NA KONCERTU: Sve oči uprte u ove muzičke zvezde, tu je i poznata glumica, a prisutni su Nataša i Igor Kojić (FOTO)

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba večeras je priredio pravi muzički spektakl pred beogradskom publikom, podižući atmosferu do usijanja svojim dobro poznatim hitovima, kako sam on zna.

Veliki interes medija i publike izazvala je pojava njegove supruge Olje Kojić, koja je sve vreme bodrila supruga iz prvih redova, blistajući u elegantnom izdanju i s osmehom na licu.

Pored Olje, posebnu pažnju izazvala su i njihova deca - Igor i Nataša Kojić. Igor je bio oličenje elegancije u klasičnom crnom odelu, dok se Nataša odlučila za smelu modnu kombinaciju - mini suknju i čizme na štiklu, čime je pokazala istančan stil.

Među poznatim gostima koji su došli da podrže Kebu, našli su se i brojni prijatelji i kolege sa estrade. Među prvima se pojavila voditeljku Maju Manojlović, zatim pevačicu Snežanu Đurišić, kao i Radu Manojlović, koja je takođe plenila pažnju svojim prisustvom. Pored njih, događaju su prisustvovala i mnoga druga poznata imena sa domaće javne scene.

