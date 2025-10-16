Poznati

KEBA OKUPIO POLA ESTRADE NA KONCERTU: Sve oči uprte u ove muzičke zvezde, tu je i poznata glumica, a prisutni su Nataša i Igor Kojić (FOTO)

Душан Цакић

16. 10. 2025. u 21:53

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba večeras je priredio pravi muzički spektakl pred beogradskom publikom, podižući atmosferu do usijanja svojim dobro poznatim hitovima, kako sam on zna.

Novosti

Veliki interes medija i publike izazvala je pojava njegove supruge Olje Kojić, koja je sve vreme bodrila supruga iz prvih redova, blistajući u elegantnom izdanju i s osmehom na licu.

Foto: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Pored Olje, posebnu pažnju izazvala su i njihova deca - Igor i Nataša Kojić. Igor je bio oličenje elegancije u klasičnom crnom odelu, dok se Nataša odlučila za smelu modnu kombinaciju - mini suknju i čizme na štiklu, čime je pokazala istančan stil.

Novosti

Među poznatim gostima koji su došli da podrže Kebu, našli su se i brojni prijatelji i kolege sa estrade. Među prvima se pojavila voditeljku Maju Manojlović, zatim pevačicu Snežanu Đurišić, kao i Radu Manojlović, koja je takođe plenila pažnju svojim prisustvom. Pored njih, događaju su prisustvovala i mnoga druga poznata imena sa domaće javne scene.

