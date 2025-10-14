ISTI SE PRONALAZE: Boris Režak raznežio beogradsku publiku i poručio - "Pevam samo za vas, ali i za našeg Halida" (FOTO)
POP zvezda Boris Režak održao je večeras veliki solistički koncertu u Plavoj dvorani Sava centra pod nazivom "Isti se pronalaze"
Pred sam izlazak na binu, Boris je istakao da je dugo čekao ovo veče i da se dugo pripremao.
- Kada čovek radi na nečemu dugo i temeljno, onda znam da uspeh neće izostati. Večeras je veče muzike i pesme - rekao je Boris i dodao:
- Lepo sam se naspavao, obavili poslednje pripremei možemo da pevamo zajedno.
Režak je istakao da je pokojnog pevača narodne muzike Halida Bešlića poznavao i da su bili bliski prijatelji, ali i da pored toga, njih dvojicu veže i duet "Od ponoći do ponoći".
- Juče ili prekujuče sam se čuo sa njegovim harmonikašem. Pored dueta, imamo i još jedan demo snimak, pesme koju smo trebali da snimimo i videćemo, možda će se zvati "Sarajevo" ili će dobiti drugi naziv. Večeras pevam sa sve vas, ali i zna Halida - zaključio nam je Režak.
Koncert je počeo numerom "Gospodska ulica", a u nastavku večeri ređali su se Boriseve ostale pesme.
Nema sumnje da narod koji je bio prisutan u Plavoj dvorani uživao u pravoj emotivnoj večeri ispunjenom muzikom i pesmom.
Kako bi uživali u Borisovoj muzici, na koncert su došle i njegove mnogobrojne kolege: Jelena Tomašević i Ivan Bosiljičić, Sergej Ćetković sa suprugom, Tijana Bogićević, Filari, Sergej Pajić i drugi.
