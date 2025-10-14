Poznati

TUGA: Preminuo Di Anđelo u 51. godini

В.Н.

14. 10. 2025. u 18:50

POZNATI pevač Di Anđelo preminuo je u 51. godini.

ТУГА: Преминуо Ди Анђело у 51. години

foto: wiktionary

Daily Mail je potvrdio da je pevač preminuo nakon borbe sa rakom pankreasa.

(Telegraf)

