Poznati

HALID ĆE DOBITI I SPOMENIK I ULICU U SARAJEVU? "Nema ko nije dobio pomoć od njega u tom kraju"

V.N.

12. 10. 2025. u 19:49

VEČERAS je u Sarajevu održan skup u čast Halida Bešlića na kom su govorili njegovi prijatelji, saradnici, ali se okupljenima obratio i sin, Dino Bešlić.

ХАЛИД ЋЕ ДОБИТИ И СПОМЕНИК И УЛИЦУ У САРАЈЕВУ? Нема ко није добио помоћ од њега у том крају

Foto: ATA images/A. Ahel

Njegov prijatelj i harmonikaš Samir Kadrić sa suzama u očima progovorio o Halidovom životu, otkrio nam je da postoji još pesama koje će naknadno biti objavljene, ali je otkrio i da će legendarni pevač u Sarajevu dobiti ulicu, a u rodnom mestu Kneževo spomenik, prenose mediji. 

- To je bio način njegovog života. Kada on ima, imaju svi oko njega. Nije voleo da se promoviše - rekao je on i otkrio poslednje reči pevača: 

- S obzirom da sam bio u svemu tome, znao sam, ali nadao sam se da će se izvući. Do poslednjeg dana je bio siguran da će još pevati, jer smo bili u fazi da završimo poslednji album. Komunikacija nam je bila u vezi toga, nismo govorili o bolesti. Ima još snimljenih pesama koje ćemo posthumno objaviti. Pesma "Sejda" je slučajno nastala, Pecikoza je slušao Halidove priče o supruzi i tako se i desila. Rekao sam tada "Peco, super je. On njoj peva, ali ne daj Bože nešto da joj se desi, on će crći od tih reči", a ako se desi njemu, njoj će biti teško - rekao je Samir, nakon čega se osvrnuo na priče da će Bešlić dobiti spomenik i ulicu:

Dobija ulicu i spomenik 

- Čuo sam da će ulica "Koševo" promeniti naziv u "Ulica Halida Bešlića" što je i realno. Bilo bi nam drago, ali on da se pita rekao bi "Nemojte". Za spomenik u Knežini nisam siguran, ali verujem da hoće jer nema ko nije dobio pomoć od njega u tom kraju - završio je on za Alo. 

(Alo)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?
Panorama

0 0

ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?

DINASTIJA Karađorđević 13. decembra obeležava svoju krsnu slavu, Sv. Apostola Andriju Prvozvanog. Međutim, to nije bila i slava Karađorđa i njegovih sinova koji su slavili Sv. Klimenta (8.12.). U nastavku teksta pročitajte manje poznate istorijske činjenice i okolnosti pod kojima je Petar Karađorđević 1890. godine, promenio slavu i zaštitnika porodičnog doma odabrao svetog apostola.

12. 10. 2025. u 08:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)

SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)