HALID ĆE DOBITI I SPOMENIK I ULICU U SARAJEVU? "Nema ko nije dobio pomoć od njega u tom kraju"

VEČERAS je u Sarajevu održan skup u čast Halida Bešlića na kom su govorili njegovi prijatelji, saradnici, ali se okupljenima obratio i sin, Dino Bešlić.

Njegov prijatelj i harmonikaš Samir Kadrić sa suzama u očima progovorio o Halidovom životu, otkrio nam je da postoji još pesama koje će naknadno biti objavljene, ali je otkrio i da će legendarni pevač u Sarajevu dobiti ulicu, a u rodnom mestu Kneževo spomenik, prenose mediji.

- To je bio način njegovog života. Kada on ima, imaju svi oko njega. Nije voleo da se promoviše - rekao je on i otkrio poslednje reči pevača:

- S obzirom da sam bio u svemu tome, znao sam, ali nadao sam se da će se izvući. Do poslednjeg dana je bio siguran da će još pevati, jer smo bili u fazi da završimo poslednji album. Komunikacija nam je bila u vezi toga, nismo govorili o bolesti. Ima još snimljenih pesama koje ćemo posthumno objaviti. Pesma "Sejda" je slučajno nastala, Pecikoza je slušao Halidove priče o supruzi i tako se i desila. Rekao sam tada "Peco, super je. On njoj peva, ali ne daj Bože nešto da joj se desi, on će crći od tih reči", a ako se desi njemu, njoj će biti teško - rekao je Samir, nakon čega se osvrnuo na priče da će Bešlić dobiti spomenik i ulicu:

Dobija ulicu i spomenik

- Čuo sam da će ulica "Koševo" promeniti naziv u "Ulica Halida Bešlića" što je i realno. Bilo bi nam drago, ali on da se pita rekao bi "Nemojte". Za spomenik u Knežini nisam siguran, ali verujem da hoće jer nema ko nije dobio pomoć od njega u tom kraju - završio je on za Alo.

