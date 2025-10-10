SARAĐIVAĆE SA NJIMA: Ceca Ražnatović promenila i ima novi tim (FOTO)

U TIMU jedne od najvećih muzičkih zvezda na Balkanu, Svetlane Cece Ražnatović došlo je do važnih promena.

Ceca od sada sarađuje sa menadžmentom Kamarad produkcije iz Beograda.

Iskusni profesionalci koji će ubuduće biti zaduženi za njene nastupe i turneje, već dugi niz godina uspešno sarađuju sa brojnim muzičkim imenima, među kojima su Saša Matić, Peđa Jovanović, Milica Pavlović i Milica Todorović.

Menadžerski tim Kamarad produkcije, zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i odličnim kontaktima u muzičkoj industriji, važi za jedan od najpouzdanijih na domaćoj sceni.

- Velika je čast i zadovoljstvo sarađivati sa umetnicom kakva je Ceca. Verujem da ćemo zajedno ostvariti brojne projekte koji će publici doneti nova iznenađenja - izjavio je kratko Marko Maksimović. Foto: Miloš Nadaždin

U prijateljskim odnosima ostaje sa starim kolegama

Istovremeno, Ceca se u prijateljskim i profesionalnim odnosima rastaje od dosadašnjeg menadžera Dejana Petreševića, sa kojim je godinama uspešno sarađivala. Njihovu saradnju obeležili su brojni koncerti, velike turneje i muzički projekti, a pevačica mu se zahvalila na lojalnosti i predanom radu.

Ova promena dolazi u trenutku kada Ceca ulazi u novu fazu karijere, priprema novi album i brojne aktivnosti koje će pratiti njegovo objavljivanje.

