SARAĐIVAĆE SA NJIMA: Ceca Ražnatović promenila i ima novi tim (FOTO)
U TIMU jedne od najvećih muzičkih zvezda na Balkanu, Svetlane Cece Ražnatović došlo je do važnih promena.
Ceca od sada sarađuje sa menadžmentom Kamarad produkcije iz Beograda.
Iskusni profesionalci koji će ubuduće biti zaduženi za njene nastupe i turneje, već dugi niz godina uspešno sarađuju sa brojnim muzičkim imenima, među kojima su Saša Matić, Peđa Jovanović, Milica Pavlović i Milica Todorović.
Menadžerski tim Kamarad produkcije, zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i odličnim kontaktima u muzičkoj industriji, važi za jedan od najpouzdanijih na domaćoj sceni.
- Velika je čast i zadovoljstvo sarađivati sa umetnicom kakva je Ceca. Verujem da ćemo zajedno ostvariti brojne projekte koji će publici doneti nova iznenađenja - izjavio je kratko Marko Maksimović.
U prijateljskim odnosima ostaje sa starim kolegama
Istovremeno, Ceca se u prijateljskim i profesionalnim odnosima rastaje od dosadašnjeg menadžera Dejana Petreševića, sa kojim je godinama uspešno sarađivala. Njihovu saradnju obeležili su brojni koncerti, velike turneje i muzički projekti, a pevačica mu se zahvalila na lojalnosti i predanom radu.
Ova promena dolazi u trenutku kada Ceca ulazi u novu fazu karijere, priprema novi album i brojne aktivnosti koje će pratiti njegovo objavljivanje.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ZVANIČNA ODLUKA VLADE BIH: U ponedeljak Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića
10. 10. 2025. u 17:29
TRADICIONALNA NOVOGODIŠNjA DRUŽENjA: Željko Samardžić dva puta na istom mestu (FOTO)
09. 10. 2025. u 16:13
LAVINA EMOCIJA: Tea Tairović zapevala u čast preminulog Halida Bešlića (FOTO)
09. 10. 2025. u 16:02
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)