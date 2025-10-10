Poznati

SARAĐIVAĆE SA NJIMA: Ceca Ražnatović promenila i ima novi tim (FOTO)

Dušan Cakić

10. 10. 2025. u 18:10

U TIMU jedne od najvećih muzičkih zvezda na Balkanu, Svetlane Cece Ražnatović došlo je do važnih promena.

САРАЂИВАЋЕ СА ЊИМА: Цеца Ражнатовић променила и има нови тим (ФОТО)

Foto: Miloš Nadaždin

Ceca od sada sarađuje sa menadžmentom Kamarad produkcije iz Beograda.

Iskusni profesionalci koji će ubuduće biti zaduženi za njene nastupe i turneje, već dugi niz godina uspešno sarađuju sa brojnim muzičkim imenima, među kojima su Saša Matić, Peđa Jovanović, Milica Pavlović i Milica Todorović.

Foto: Miloš Nadaždin

Menadžerski tim Kamarad produkcije, zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i odličnim kontaktima u muzičkoj industriji, važi za jedan od najpouzdanijih na domaćoj sceni.

- Velika je čast i zadovoljstvo sarađivati sa umetnicom kakva je Ceca. Verujem da ćemo zajedno ostvariti brojne projekte koji će publici doneti nova iznenađenja - izjavio je kratko Marko Maksimović.

Foto: Miloš Nadaždin

U prijateljskim odnosima ostaje sa starim kolegama

Istovremeno, Ceca se u prijateljskim i profesionalnim odnosima rastaje od dosadašnjeg menadžera Dejana Petreševića, sa kojim je godinama uspešno sarađivala. Njihovu saradnju obeležili su brojni koncerti, velike turneje i muzički projekti, a pevačica mu se zahvalila na lojalnosti i predanom radu.

Ova promena dolazi u trenutku kada Ceca ulazi u novu fazu karijere, priprema novi album i brojne aktivnosti koje će pratiti njegovo objavljivanje.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRETENIZAM!: Zašto nije snimljen film Na Drini ćuprija?

"KRETENIZAM!": Zašto nije snimljen film "Na Drini ćuprija"?