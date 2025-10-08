ZNAM KROZ ŠTA PROLAZI HALIDOVA PORODICA: Jelena Karleuša o pokojnom pevaču, setila se majke koja je preminula od iste bolesti (FOTO)

POP diva Jelena Karleuša govorila je o pokonom Halidu Bešliću, koi nas je juče, 7. novembra, napustio.

Kako je istakla, čitava situacija ju je podsetila i vratila na period kada je gledala kako se njena majka Divna Karleuša bori protiv iste bolesti.

- Ja njega nisam poznavala, ali imam veliko poštovanje za legendu narodne muzike i za nekoga ko je ostavio veliki broj hitova. Žao mi je, imala sam sličnu borbu u svojoj kući, sa majkom. Kada sam još odavno čula da je bolestan, znala sam kojim tokom će to ići. Uključila sam se, čitala sam više vesti o njemu i nažalost to se desilo. Red je da se više priča o bolesti kancer koja razara našu planetu. Bavimo se sporednim stvarima, a kao vrsta izumiremo od raka. Trenutno je na nivou epidemije, bukvalno ne znam porodicu koja nema člana koji ima neki oblik kancera. To treba jako da nas brine jer kažu da oboli svaka treća osoba, nas je u ovoj prostoriji desetak, što znači da će nas troje... To je strašna stvar - rekla je ona i dodala:

- Saučešće porodici, znam kroz šta prolaze sada i mogu samo da predpostavim iz iskustva kroz šta su sve prošli. Jedino što mogu je da iskažem veliku podršku svima koji prolaze kroz to, jer je u pitanju ekstremna borba i čoveka koji se leči i cele porodice koja sa njim prolazi kroz to.

