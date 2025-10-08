"SAMO DA POŽIVIM JOŠ MALO" Poslednja želja Halida Bešlića: Do poslednjeg daha je razmišljao o njima

LEGENDARNI pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 72. godini života nakon teške borbe sa opakom bolešću.

Foto: ATA images/A. Ahel

Halid je za sobom ostavio neutešnu udovicu Sejdu, sina Dina, a kako tvrdi izvor blizak pokojnom pevaču, do poslednjeg trenutka mislio je na svoje unuke, devojčicu Lamiju i dečaka Belmina Kana.

- Halid je poslednje dane provodio pričajući o blizancima, unucima. Gajio je veliku nadu da će ozdraviti i da će terapija uroditi plodom samo zbog njih, jer su još mali - tvrdi izvor za medije, pa nastavlja:

- Bio je jako optimističan i sve vreme je govorio: "Samo da poživim još malo, da unucima ostanem u sećaju, samo da mi pamte lik." Istovremeno je tešio i svoju suprugu koja je, takođe, bila u teškom stanju i ponavljao joj kako mora naći snagu u svojim naslednicima i ozdraviti zbog njih. To je bila njegova poslednja želja, da ih unuci upamte kao zdrave i vesele ljude i da porodica bude na okupu.

Mili otkrio šta je Halida mučilo pred smrt

- Ove godine smo uradili pesmu "Sejda" koja je nekako simbol ljubavi prema njegovoj ženi. Sećam se kada me je nazvao da pustimo pesmu malo ranije jer se uplašio za svoju ženu, nije ni sam znao kakva je njegova situacija, a ustvari on je bio taj koji je bio u teškom stanju - priča Mili pa se priseća koliko je Halid bio dobar čovek.

- Ono što je pokazao kroz celu svoju karijeru dao je primer kako se uspešni i veliki umetnici postavljaju prema publici i prema ovom poslu - tvrdi pa se nastavlja:

- Imao je ogromnu ljubav koju je nekako kroz celu njegovu karijeru prošla preko svih nas i ostavila je trag koji je neizbrisivi, ja sam stvarno ponosan i to mi je bila želja da sa njim uradim nešto i jako mi je žao povodom ovoga - Miligram je za kraj rekao rečenicu za pamćenje

- Praznina koja je ostala tim njegovim fizičkim odlaskom biće popunjena onim što je uradio u svom životu i to će još dugo da traje -.

(Kurir)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta