"SAMO DA POŽIVIM JOŠ MALO" Poslednja želja Halida Bešlića: Do poslednjeg daha je razmišljao o njima
LEGENDARNI pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 72. godini života nakon teške borbe sa opakom bolešću.
Halid je za sobom ostavio neutešnu udovicu Sejdu, sina Dina, a kako tvrdi izvor blizak pokojnom pevaču, do poslednjeg trenutka mislio je na svoje unuke, devojčicu Lamiju i dečaka Belmina Kana.
- Halid je poslednje dane provodio pričajući o blizancima, unucima. Gajio je veliku nadu da će ozdraviti i da će terapija uroditi plodom samo zbog njih, jer su još mali - tvrdi izvor za medije, pa nastavlja:
- Bio je jako optimističan i sve vreme je govorio: "Samo da poživim još malo, da unucima ostanem u sećaju, samo da mi pamte lik." Istovremeno je tešio i svoju suprugu koja je, takođe, bila u teškom stanju i ponavljao joj kako mora naći snagu u svojim naslednicima i ozdraviti zbog njih. To je bila njegova poslednja želja, da ih unuci upamte kao zdrave i vesele ljude i da porodica bude na okupu.
Mili otkrio šta je Halida mučilo pred smrt
- Ove godine smo uradili pesmu "Sejda" koja je nekako simbol ljubavi prema njegovoj ženi. Sećam se kada me je nazvao da pustimo pesmu malo ranije jer se uplašio za svoju ženu, nije ni sam znao kakva je njegova situacija, a ustvari on je bio taj koji je bio u teškom stanju - priča Mili pa se priseća koliko je Halid bio dobar čovek.
- Ono što je pokazao kroz celu svoju karijeru dao je primer kako se uspešni i veliki umetnici postavljaju prema publici i prema ovom poslu - tvrdi pa se nastavlja:
- Imao je ogromnu ljubav koju je nekako kroz celu njegovu karijeru prošla preko svih nas i ostavila je trag koji je neizbrisivi, ja sam stvarno ponosan i to mi je bila želja da sa njim uradim nešto i jako mi je žao povodom ovoga - Miligram je za kraj rekao rečenicu za pamćenje
- Praznina koja je ostala tim njegovim fizičkim odlaskom biće popunjena onim što je uradio u svom životu i to će još dugo da traje -.
(Kurir)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
CECA NEUTEŠNA: Halid je bio velika ljudina, nikad nisam čula nešto loše o njemu
PEVAČ Halid Bešlić preminuo je u 72. godini, i rastužio svoje najbliže, obožavaoce, ali i kolege sa estrade.
07. 10. 2025. u 14:43
Komentari (0)