GALA SLAVLJE: Darko Lazić upriličio veselje za prvi rođendan ćerki Srni

Dušan Cakić

06. 10. 2025. u 18:55

FOLK zvezda Darko Lazić njegova žena Katarina, proslavili su prvi rođendan ćerkice Srne.

ГАЛА СЛАВЉЕ: Дарко Лазић уприличио весеље за први рођендан ћерки Срни

FOTO: Novosti

U jednom restoranu u Beogradu napravili su gala slavlje, gde će okupiti brojne poznate ličnosti, Darkove kolege pevače i mnoge druge.

Lazić je prvi stigao sa svojim naslednikom Aleksejom, kojeg je dobio iz veze sa Marinom Gagić.

FOTO: Novosti

Tekst potpisa

Darko i njegov sin uparili su stajlinge, pa obojica nose bordo-crno odelo i lakovane cipele, a dok su pozirali medijima osmehe nisu skidali.

Podsetimo, Darko je nedavno imao saobraćajku u kojoj je zadobio povrede glave, a zavoje je sada skinuo.

Foto: FOTO: Novosti

POGLEDAJ GALERIJU

Mnogi su primetili da mu je na glavi ostao veliki ožiljak.

