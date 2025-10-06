GALA SLAVLJE: Darko Lazić upriličio veselje za prvi rođendan ćerki Srni

FOLK zvezda Darko Lazić njegova žena Katarina, proslavili su prvi rođendan ćerkice Srne.

FOTO: Novosti

U jednom restoranu u Beogradu napravili su gala slavlje, gde će okupiti brojne poznate ličnosti, Darkove kolege pevače i mnoge druge.

Lazić je prvi stigao sa svojim naslednikom Aleksejom, kojeg je dobio iz veze sa Marinom Gagić.

FOTO: Novosti

Darko i njegov sin uparili su stajlinge, pa obojica nose bordo-crno odelo i lakovane cipele, a dok su pozirali medijima osmehe nisu skidali.

Podsetimo, Darko je nedavno imao saobraćajku u kojoj je zadobio povrede glave, a zavoje je sada skinuo.

Mnogi su primetili da mu je na glavi ostao veliki ožiljak.