GALA SLAVLJE: Darko Lazić upriličio veselje za prvi rođendan ćerki Srni
FOLK zvezda Darko Lazić njegova žena Katarina, proslavili su prvi rođendan ćerkice Srne.
U jednom restoranu u Beogradu napravili su gala slavlje, gde će okupiti brojne poznate ličnosti, Darkove kolege pevače i mnoge druge.
Lazić je prvi stigao sa svojim naslednikom Aleksejom, kojeg je dobio iz veze sa Marinom Gagić.
Darko i njegov sin uparili su stajlinge, pa obojica nose bordo-crno odelo i lakovane cipele, a dok su pozirali medijima osmehe nisu skidali.
Podsetimo, Darko je nedavno imao saobraćajku u kojoj je zadobio povrede glave, a zavoje je sada skinuo.
Mnogi su primetili da mu je na glavi ostao veliki ožiljak.
