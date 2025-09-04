KADA MEDICINU ZAMENI MODA: Ovako je Đorđe Armani promenio svoju sudbinu i modni svet

ĐORĐO Armani, jedan od najznačajnijih modnih dizajnera 20. i 21. veka, preminuo je 4. septembra 2025. godine u 91. godini života, ostavivši neizbrisiv trag u svetu mode.

FOTO: AP Photo

Ljudi u svetu mode i šire pamte ga kao neverovatno skromnog. Nije voleo da daje intervjue i izjave,te se o njegovom privatnom životu znalo jako malo. Vodio je zdrav život, bio je veliki ljubitelj sporta, nije konzumirao alkohol ni meso.

Ali iza njega ostale su neverovatne priče o njegovom usponu i kako je iz jednog malog grada na južno od Milana došao na svetsku scenu.

Umalo da postane doktor

Odrastao je sa sestrom i bratom u Pjačenci i od malena ga je interesovalo pozorište i anatomija. Njegov brat je izvodio predstave kući, dok je Đorđo kreirao kostime za lutke od krpa. Iako se njegov talenat od tada jasno video, on je ipak odlučio da studira medicinu. Na trećoj godini studija, tokom prakse je video krv nakon čega mu je pozlilo, te je odlučio da je ipak moda pravi izbor za njega.

AP Photo/Luca Bruno

Uspon u karijeri došao mnogo kasnije

Do 40. godine, Đorđe Armani je radio kao dizajner u modnoj kući Nino Čeruti za koju je i sređivao i dizajanirao izloge. Kreirao je i nekoliko kolekcija pod drugim brendovima, a svoj brend je osnova tek sa 40 uz pomoć tadašnjeg partnera Serđa Galetija.

Armani je dizajnirao odeću, dok je Galeti bio zadužen za prodaju po prodavnicama i pre nego što su komadi zapravo skrojeni. Kao početni kapital prodali su jedini auto koji su imali, međutim nije ni to bilo dovoljno.

Kako mediji prenose o njegovim ranim počecima, usled manjka finansija, par je morao da crta šare na tkaninama jer nisu mogli da priušte onaj koji im je bio nepohodan. Na kraju, 1975 godine, predstavili su svoju prvu kolekciju. Iako je Italiju u tom periodu zahvatila ekonomska kriza, kolekcija je imala veliki uspeh i odlično se prodavala u najpoznatijem američkom lancu Barnis.

AP Photo/Luca Bruno

Poznat po klasičnom dizajnu sa malo inovacije

Armani nikad nije verovao da kolekcije trebaju da se prave za svaku sezonu kao na brzoj traci, već da natavi da ljubiteljima njegovih komada predstavi novi dizajn i kvalitet koji se od njega očekuje.

Njegov stil su stručnjaci opisali kao jednostavan i minimalistički sa dozom razigranosti i senzualnosti, ali nikad vulgarnosti. Poznat je po najkvalitetnijim materijalima bez lepka i punjenja.

AP Photo/Luca Bruno

Jedno ime, deset svetskih brendova

Nakon što je izazvao veliki internacionalni uspeh krajem 1970-ih i početkom 1980-ih, Armani je počeo da nudi ne samo odeću već i druge proizvode i usluge koji dopunjuju njegov koncept lepote i mode.

Ono što je interestantno jeste da svaki put kada je bio nezadovoljan uslugom u restoranu, hotelu, kafiću, rešio je da se on sam oproba u tome, što je i uspeo.

Tako je stvorio Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Collezioni, Armani Jeans, Armani Exchange, Armani Junior, Armani / Casa, Armani / Dolci, Armani / Fiori, Armani / Hotels, koji obuhvataju linije za decu, čokolade, cvećare i druge proizvode.

Mršavice ne dolaze u obzir

2006. godine Đorđo Armani je postao prvi dizajneri koji zabranio učešće manekenki koje su veličina 0 (mere 80-60-80 cm što je jednako broju 32) na svojim revijama.

Jasno i javno se zalagao za zdraviji izgled i manekene koji imaju normalnu težinu i oblik tela. Pokušao je da ujedini sve dizajnere da ne rade sa manekenkama čiji indeks telesne mase iznosi manje od 18, međutim to nepisano modno pravilo stupilo je na snagu tek nakon smrti 22-godišnje urugvajske manekenke Luisel Ramos, koja se tri meseca gladovala.

Prvi modni "lajv"

Armani je zaista bio inovator i uvek je znao kako da prepozna šta bi mogao da bude sledeći trend. 2007. je odlučio da jednu od svojih kolekcija prenese uživo preko interneta. Danas je to sasvim normalno, međutim pre 18 godina mnogi smatrali da je to rizično, jer se kreacije mogu odmah kopirati.