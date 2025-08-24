Poznati

SUSRET U "SKENDERIJI": Tanja Savić ove jeseni pevaće u Sarajevu (FOTO)

Dušan Cakić

24. 08. 2025. u 14:10

FOLK zvezda Tanja Savić vraća se u Bosnu i Hercegovinu posle dužeg vremena, gde će tamošnjoj publici zapevati 18. oktobra.

Foto: Dejan Milićević

Njena prva koncerta turneja povodom jubileja u karijeri „20 godina sa Tanjom“ počela je u Beogradu, 23. novembra, prošle godine, koja konceptualno obuhvata sve njene studijske albume, pa će tako biti i u Sarajevu u dvorani „Skenderija“.

- Sve ovo vreme toliko sam poruka i pitanja dobijala kada će biti Sarajevo, toliko je ljudi želelo da dođem, a moram da vam priznam da sam i ja želela istim intenzitetom, jer dugo nisam bila u BiH. Konačno i slobodno mogu da kažem da ćemo Sarajevo i ja pevati 18. oktobra i baš se radujem. Imamo toliko pesama da pevamo i da se veselimo – istakla je Tanja za „Večernje novosti“.

Foto: Dejan Milićević

Za Tanju ni pre koncerta u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nema predaha, zato što uveliko radi na pripremi nove pesme koju će uskoro predstaviti publici.

Takođe, očekuje je i nastavak turneje povodom jubileja, pa će na red doći i Zagreb, 23. maja, sledeće godine.

