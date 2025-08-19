Poznati

NEĆU HUŠKATI SVOJ NAROD DOK SEDIM NA RIVI I CIRKAM PIĆE Vuk Kostić opleo po kolegama koji podržavaju nasilje na ulicama

В. Н.

19. 08. 2025. u 10:12

VUK Kostić kaže da nikada neće huškati svoj narod jedne protiv drugih dok za to vreme odmara u Hrvatskoj na moru i pije piće, kao mnoge njegove kolege.

НЕЋУ ХУШКАТИ СВОЈ НАРОД ДОК СЕДИМ НА РИВИ И ЦИРКАМ ПИЋЕ Вук Костић оплео по колегама који подржавају насиље на улицама

Foto: N. Skenderija

Vuk Kostić koji je poznat po svom britkom  jeziku ne podržava nasilje koje se svakog dana dešava na ulicama gradova širom Srbije koje sprovode bloakderi.

On je na Instagramu napisao svoj stav o tome i jasno stavio do znanja da Srbi ne sme da mrze jedni druge.

- Od mene nećete dočekati da podržavam nasilje ili mržnju. Nikad neću huškati svoj narod protiv svog dok se sedi na rivi i cirka piće. Mi smo taj ples odplesali od 1941. do 1946. godine, tu mislim na Goli otok, jame i te stvari. Ako sada to ne shvatimo, evolutivno ne zaslužujemo da opstanemo na ovom svetu. Ne sme da padne više ni jedna kap krvi - napisao je glumac.

