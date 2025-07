PRIBLIŽAVA SE DAN PRIKAZIVANJA FILMA "UVRNUTI PETAK 2": Rezervišite karte za prve projekcije 7. i 8. avgusta (VIDEO)

OSTALO je još nešto malo više od nedelju dana do početka prikazivanja filma koji se već najavljuje kao komedija godine, a bioskopi uveliko otvaraju termine za rezervaciju karata i to za dva uzastopna dana, 7. i 8. avgust.

FOTO: The Disney Studios

Oni koji vole poznati duh opuštajuće američke komedije, film "Uvrnuti petak 2" donosi osveženje na repertoarima, a tome u prilog ide verovatno i činjenica da su dve komičarke, Lindzi Lohan i Džejmi Li Kertis još jednom ukrstile svoje poznate uloge.

Publika se smejala te 2003. godine kada je prvi deo filma izašao i prigrlio gledaoce širom sveta, prikazavši u svom scenariju šta se dogodi kada majka i ćerka zamene svoja tela jedna sa drugom. Kako to izgleda kada se pretrpi kriza identiteta na jedan dan.

Ovakva filmska pirča postala je globalni hit na blagajnama i do danas, kako i sama poznata glumica navodi, ostaje vrhunac njene karijere. Džejmi Li Kertis ističe da je ovo bio jedan od njenih najomiljenijih snimanja:

- Postoji mnogo razloga zašto je to bio moj omiljeni film, ali prvi i glavni je taj što nisam imala mnogo vremena da se pripremam. Za film sam saznala u četvrtak, a u ponedeljak sam već bila na snimanju. Činjenica da nisam imala mnogo vrmena nateralo me je da se unesem u lik žestoko i slobodno. Mislim da se to i vidi na filmu.

Prema rečima izvršne producentkinje En Mari Sanderlin, Džejmi je na televiziji objavila da želi da snimi ovaj film i to je probudilo ljude i poslalo poruku:

- Novi film je pružio retku priliku da se susretnemo sa likovima decenijama nakon njihovog predstavljanja. Veoma je neobično ponovo okupiti glumačku ekipu u filmu. Drugačije je snimiti jedan film, pa posle dve godine nastavak. Ovo je sasvim drugačije, baš zato što je prošo toliko vremena i toliko je neočekivano, svi cene koliko je jedinstven - rekla je Sanderlin.

Podsetimo, Nekada majka i ćerka tinejdžerka, Tesa i Ana, koje nisu imale bliske emotivne odnose prošle su već kroz jednu zamenu svojih tela kada su se iznenada, jedno jutro probudile uvidevši da su i metafizički i bukvalno deo života one druge, koju su do tada kritikovale i odbijale.

Prinuđene da se maskiraju jedna u drugu, rešene su da varaju sve oko sebe kako bi sprečile ljude da saznaju o čemu se radi. Međutim, one konačno počinju da razumeju jedna drugu, da se osećaju bližim više nego ikada pre.

Sada, dvadeset i dve godine kasnije komičnoj priči udahnjuje se novi život, u nastavaku Tesa koju igra Kertisova uspešan je psiholog i u pripremama je za svoju prvu knjigu. Lohanova kao Ana sada je i sama samohrana majka tinejdžerke.

Čuda se ponavljaju, nova zamena je na videlu, a u njoj su uključene i Anina ćerka, ali i njena pastorka.

