KONAČNO Guns N’ Roses večeras na Ušću: Spektakl koji se ne propušta

BEOGRAD će večeras biti domaćin jednog od najznačajnijih muzičkih događaja godine – koncerta legendarnog američkog benda Guns N’ Roses na Ušću, gde se očekuje više od 50.000 posetilaca iz Srbije i regiona.

Foto: Guns n’ Roses

Jedan od najuticajnijih sastava u istoriji rokenrola, predvođen harizmatičnim Axlom Roseom, virtouznim gitaristom Slashom i basistom Duffom McKaganom, dolazi pred beogradsku publiku sa svojom velikom turnejom “Because what you want and what you get are two completely diferent things”, donoseći energiju, nasleđe i pesme koje su definisale čitave generacije – od Welcome to the Jungle i Paradise City, do bezvremenske November Rain.

Ovo je prvi put da će Public Enemy, pioniri svetskog hip hopa i članovi Rokenrol kuće slavnih, nastupiti kao predgrupa jednom rok bendu u Beogradu, što dodatno naglašava istorijski značaj večerašnjeg događaja.

Koncert organizuju Skymusic i Live Nation, koji garantuju najviše tehničke i bezbednosne standarde.

Guns N’ Roses, globalno priznati kao jedan od najvećih rok bendova svih vremena, od osnivanja 1985. godine redefinišu žanr svojom neponovljivom energijom i beskompromisnim zvukom. Tokom karijere prodali su više od 100 miliona albuma širom sveta, a njihov debi „Appetite for Destruction“ (1987) i danas se smatra jednim od najuspešnijih prvih albuma u istoriji. Njihovo ime sinonim je za autentičan zvuk, neponovljivu scensku pojavu i sirovu snagu rokenrola, a albumi poput već pomenutog Appetite for Destruction, ali i albuma Use Your Illusion I i Use Your Illusion II, kao i mnogobrojni hitovi postali su deo rokenrol istorije i nezaobilazna lektira za generacije fanova širom sveta.