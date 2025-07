SLUŠAM SEBE I UNUTRAŠNJI OSEĆAJ: Maja Berović za "Novosti" o jubilarnom albumu, punoletstvu na sceni, majčiinstvu i novim izazovima (FOTO)

SVAKI nastup doživljavam kao nešto veliko i sa istim žarom se za svaki spremam. Nije važno da li je to manji klub ili veći koncert, za mene je osećaj uvek isti.

Foto: Novosti

Ovim rečima razgovor za „Večernje novosti“ započinje regionalna muzička zvezda Maja Berović, koja je pored konstante turneje i nastupa, nedavno objavila i drugi deo svog desetog studijskog albuma „X“ i novim šest numerama kompletirala svoj jubilarni muzički materijal. Drugi deo CD - a čini pet novih pesama, a to su: „Sine tuđine“, „Ne idi“, „Bla, bla, bla“, „Hoštapler“, „Putin“ i „Od tebe i tuga dosta je“ (duet sa Slobom Radanovićem), koje prati vizuelna perfekcija, kako ljudi već opisuju ono što su videli. Podestimo, na prvom delu albuma su pesme: „Laju kuje“, „Osam milijardi“ (duet sa Sašom Matićem), „Save driver“, „Dunav“ i „Bez sam komentara“.

- Na prvom delu albuma „X“ izlašlo je numera, a isto toliko je i sada i na drugom. Svaka pesma je drugačija i svaka je priča za sebe. Mislim da će svaka pomalo da podseti na neki od mojih ranijih perioda, a opet su sve toliko drugačije od svega. Sada sam sve kompetirala. Ceo album „X“ su sve Maje do sada, a opet je to i neka nova Maja. Odlučila sam da bez ijedne najave i reklame putim u etar pesme i spotove, jer sam ponosna na to što smo napravili, i mislim da smo zaista uspeli da prenesemo poruku ljudima i učiniti da razumeju ono što smo želeli poručiti. Zahvalana sam na sve u svojoj karijeri do sada i dičim se na svaku Maju i svaki period. Foto: Novosti

*Jedna od numera koja je izazvala pažnju javnosti je „Putin“, zbog čega?

- Ne znam, nisam ja pisala pesmu nego tekstopisac Nadica Mutavdžić, prosto je tako osetila. Putin je jak čovek, mislim da je to. Žene su uvek volele moćne muškarce sa stavom, sa svim tim muškim atributima.

*Kako je došlo do saradnje sa Slobom Radanovićem?

- Numera „Od tebe i tuga dosta je“ bila je namenjena Slobi, a on je od nje odustao jer tada nije imao sa kim da je snim. Kada sam došla u studio, kompozitor Rale Ratković mi je rekao: "Ja sam uradio pesmu, poslušaj molim te" i oduševila sam odmah na prvo slušanje. Na kraju je sudbina odredila da ona dođe Slobodanu i meni. On je divan, odličan za saradnju, ja sam ga pozvala on je već sutra došao u studio i otpevao pesmu. Sve same pohvale za njega.

*Koju vašu pesmu voli sin Lav?

- Zna „Laje kuje", to pevuši i smejemo mu se u kući... Ne voli moje spotove, ne voli kad idem da radim te spotove, onda bude ljut i ne želi da ih gleda (smeh).

*Koje vaše i koje osobine vašeg supruga Alena vidite kod naslednika Lava?

- Mudar je, šarmantan, uporan, empatičan... Lav je pokupio ono najbolje od oboje. (smeh)

*Sve više je razvoda na našoj janvoj sceni, da li se „plašite“ za vaš brak?

- Ne brinem se, to je u današnje vreme normalna stvar. Mislim da sve što ne funkcioniše, čovek ne treba da ide za tim. Treba samo da pusti, ako ne ide, ne ide.

*Osamnaest godina trajete u ovom poslu, a to podrazumeva i ponašanje u javnosti, takođe i stil... Šta ste sve uložili da to funkcioniše?

- Moja suština se nikada nije promenila i ne glumim. Maja koju vidite je Maja, koja ja jesam. To je to u svakom smislu.

*Kako se čuvate od „sagorevanja“ zbog posla koji radite, a koji podrazumeva konstantnu pažnju?

- Čvrsto stojim sa obe noge na zemlji i vrlo slušam sebe i svoj unutrašnji osećaj. Sa druge strane, uvek sam imala zdrav temelj i podršku, pa nikada nisam bila nerealna. Foto: Novosti

ZAGRLjAJ I SMEH

*Koja je vaša najbolja terapija kada se kamere ugase?

- Mnogo zagrljaja i smeha sa ljudima koje volim. Treba se samo mnogo i iskreno smejati i radovati.