MUZIKA JE UMETNOST KOJA BUDI NAJLPŠE EMOCIJE: Adil Maksutović o solističkom koncertu i o prijateljstvu na estradi (FOTO)

MUZIČKA zvezda Adil Maksutović nakon kraće pauze, ponovo je nastupio pred beogradskom publikom, na oduševljenje mnogih.



Adila već neko vreme nema u javnosti, a sada je otkrio da sprema nešto veliko, čemu se potpuno posvetio, zbog čega se na neko vreme povukao sa javne scene.

- Nije istina da se potpuno povlačim. Nema me po televizijama previše, tu ne volim da se "šunjam", ali istina je to da spremam veliki koncert u Beogradu. Ne bih još da otkrivam sve, ali ako Bog da biće u septembru jedan lep koncert na otvorenom, toliko smem da kažem. Napravili smo pauzu dovoljno veliku da se ljudi užele i da jedva čekaju nešto novo - otkrio je Adil na početku razgovora za "Večernje novosti".

Na pitanje o novim, mlađim generacijama, kao i potencijalnim saradnjama i obradama već poznatih, velikih hitova, pevač je prokomnetarisao da do sada nikoga nije odbio za saradnju, ali da ne zna kako bi postupio kada bi ga kontaktirao neko ko ne zna dobro da peva.

- Nisam nikada nikoga odbio za saradnju. Nedavno sam maloj Indiri Beriši dao pesmu koju sam radio. Od srca sam joj poklonio tj. dao sam joj mogućnost da može to da snimi bez ikakve finansijske naknade, ali govorim u svoje ime. Ipak je to Indira koja fenomenalno peva. Da me je zvao neko ko je polupevač ili ko nije uopšte pevač, ne znam kako bih reagovao. Svakako, nemam ništa protiv mladih ljudi koji žele na najbrži mogući način se plasiraju i odu u etar, ali svakako da posle toga treba da dođe album sa njihovim pesmama koji će opravdati tu njihovu pažnju.

O druženju sa Marijom Šerifović i njenom sinu Mariu

- Znamo se jako dugo, još od pre njene pobede na Evroviziji. Zaista smo dobri, kućni prijatelji. Prirodno je i normalno da će kada slavi prvi rođendan sinu pozvati najbliže prijatelje i normalno je da ću ja od srca otpevati koju pesmu. Ljudi nas očekuju zajedno jer imamo i duetsku pesmu, podržavamo se uvek, to je normalno, barem bi trebalo da bude u našem poslu. Za svaki veliki projekat, a i za neke manje, podržavamo jedan drugog. To se kod nas podrazumeva - rekao je Adil, pa se osvrnuo na malog Maria i otkrio kakav je dečak i da li ima maminu energiju.

- Mario je presladak, ima Marijinu energiju. Imam i ja dva klinca pa znam, ako je kao mali takav, energičan, kao što su i moji bili, biće i kasnije. Nema ništa od onog "smiriće se", nema šanse, to je rođeno tako. Mali će biti čudo, da ga ne ureknemo (smeh).

Takmičenje za "Pesmu Evrovizije"

- Nisam ispratio detaljno "Evroviziju", pogledao sam "Milu" i našeg predstavnika Princa od Vranje koji je odličan pevač. Čak sam zakačio i koja je pesma pobedila, ta pesma nije baš po mom ukusu da kažem da sam odlepio, kao na primer kada je Austrija prošli put pobedila tj. Končita Vurst, tad sam odlepio na pesmu. Zvučalo je kao neka muzika iz Džejms Bonda, to je bilo vau. Onda zanemariš i to što je on u haljini i što ima bradu, ne interesuje te, slušaš muziku i budeš realan - govori Maksutović u jednom dahu i dodaje:

- Po mom mišljenju ovo sad je izmišljanje "besnih glista". Kad ne znaš više šta ćeš pa pesma počne kao balada, pa krene neka psihodelija, tehno i kao sve ćemo da pomešamo. Cela Evrovizija je postala “izmišljanje besnih glista” zato što je muzika toliko razvijena. Sve što je trebalo da se dogodi desilo se već u 18. i 19. veku i da kažemo u 20. veku do nekih sedamdesetih, osamdesetih godina. Sve je do tad već snimljeno i šta sad da se izmišlja, osim te elektronske muzike koja može da se razvija, ali opet, to nije moja šoljica čaja. Muziku doživljavam kao umetnost koja treba da probudi najlepše emocije u nama ili da te pokrene na ples. A kada se pesma na Evroviziji završi sa tehno zvukom, onda je već neka demonska enegija.

- Svaka čast i aplauz za scenski nastup, za vizualne efekte i za brod, ali tačno se vidi da se neki tamo tim ljudi trudio i pitao - šta da izmislimo novo i zanimljivo, sve smo već videli i čuli, kako da pridobijemo glasače i da ljudima bude interesantno. Tako da mislim da se Evrovizija promenila mnogo u odnosu na neki period kad je Marija Šerifović pobedila, da li će biti bolje ili gore ubuduće ne znam, nema pravila - zaključio je Adil za naš list.